München (ots) -Was ist eigentlich RSV? Eine repräsentative Umfrage im Auftrag von GSK hat gezeigt: 57 Prozent der über 50-Jährigen haben noch nie vom Respiratorischen Synzytial-Virus gehört. RSV kann jedoch für ältere Menschen zur ernsten Gefahr werden. Eine Impfung kann schützen.Das Respiratorische Synzytial-Virus, kurz RSV, ist ein ansteckendes Virus, das im Laufe des Lebens immer wieder zu Infektionen und Erkrankungen der Atemwege führen kann. Oft verlaufen die Infektionen mild. Besonders Säuglinge, ältere Menschen und Menschen mit Grunderkrankungen wie Asthma haben jedoch ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf.[1]Zur RSV-Hochsaison (Oktober bis März) hat das Marktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag von GSK im Rahmen einer repräsentativen Online-Umfrage 1.000 Personen ab einem Alter von 50 Jahren zu RSV befragt. Die Umfrage "RSV 2024: Was weiß Deutschland?" zeigt: Gerade die Menschen in Deutschland, die durch RSV besonders gefährdet sind, haben noch nie etwas davon gehört (57 Prozent). Und diejenigen, denen RSV ein Begriff ist, fühlen sich schlecht über das mitunter gefährliche Virus und dessen Auswirkungen informiert (insgesamt 77 Prozent der Befragten).Krankheitsfälle, Ansteckungsrate und Gefahren werden unterschätztNach einer kurzen Information über RSV wurden die Umfrageteilnehmenden gebeten, die Zahl der Betroffenen und der RSV-bedingten stationären Krankenhausaufenthalte in der Wintersaison 2023/2024 zu schätzen. Das Ergebnis: 78 Prozent unterschätzten die tatsächliche Zahl der RSV-Fälle, 89 Prozent lagen auch bei den Krankenhausbehandlungen deutlich unterhalb der Realität. Tatsächlich gab es in der Saison 2023/2024 über alle Altersklassen hinweg 57.093 bestätigte RSV-Fälle. Davon mussten 17.414 stationär behandelt werden.[2] Die Dunkelziffer an Infektionsfällen dürfte noch höher sein.[3] Mit 46 Prozent war die Hospitalisierungsrate in der Saison 2023/2024 bei den Erwachsenen ab 79 Jahren übrigens am höchsten.[2]Die Befragten unterschätzten nicht nur die Zahl an Infektionen. 87 Prozent von ihnen ist auch nicht bewusst, dass RSV deutlich ansteckender als die Grippe ist. So wie die Grippe (Influenza) wird RSV über Tröpfchen und Partikel in der Atemluft übertragen. Zum Vergleich: Bei Kontakt mit einem RSV-Erkrankten stecken sich durchschnittlich drei Personen an, während es bei der Grippe nur etwa eine Person ist.[4]Die Umfrage zeigt außerdem: Fast jede zweite Person vermutet nicht, dass bei älteren Menschen infolge einer RSV-Infektion das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf erhöht ist. Dabei kann eine Infektion bei Risikogruppen wie älteren Personen und Menschen mit Grunderkrankungen zu einer Lungenentzündung führen und langfristige gesundheitliche Folgen haben.[1] Einer der Gründe ist, dass das Immunsystem mit zunehmendem Alter weniger leistungsfähig wird.[5] Ältere Menschen sind außerdem häufiger von chronischen Grunderkrankungen betroffen oder nehmen Medikamente ein, die das Immunsystem zusätzlich schwächen können.[6] Eine RSV-Infektion kann bestehende Grunderkrankungen verschlimmern und zudem langfristig erhebliche Auswirkungen auf die körperliche Verfassung und die Lebensqualität älterer Erwachsener haben.[7]Ältere fühlen sich schlecht über RSV-Impfung informiertDa es keine wirksame Therapie gegen RSV gibt, raten Experten, sich vor einer Infektion beziehungsweise vor einem schweren Verlauf zu schützen. Neben den bekannten Hygienemaßnahmen kann eine Impfung ältere Personen und Menschen mit Grundkrankheiten vor einer Infektion und einem schweren Verlauf schützen.[8]79 Prozent der Befragten fühlen sich zwar im Allgemeinen schlecht über eine RSV-Impfung informiert. Dennoch halten 68 Prozent eine RSV-Impfung für genauso wichtig oder sogar wichtiger als andere Schutzmaßnahmen wie Händewaschen. Die Aufklärung über RSV und über Präventionsmöglichkeiten wie Impfen ist deshalb besonders wichtig. Derzeit gibt es in Deutschland drei zugelassene Impfstoffe unter anderem für ältere Erwachsene ab 60 Jahren. In Deutschland wurden im Oktober 2024 für die Online-Umfrage "RSV 2024: Was weiß Deutschland?" 1.000 Menschen im Alter über 50 Jahren befragt. Das Meinungsforschungsinstitut Ipsos hat die Umfrage im Auftrag von GSK Deutschland durchgeführt. Die Umfrage ist repräsentativ für die Gesamtbevölkerung in Deutschland in den abgedeckten Altersgruppen über 50 Jahren (50-64 Jahre alt: 600 Befragte; 65+ Jahre alt: 400 Befragte). Weitere Informationen unter: www.de.gsk.com.Besuchen oder abonnieren Sie auch unseren Newsroom: www.presseportal.de/nr/39763**Info: Gendergerechte Sprache: Dieser Text schließt prinzipiell alle Geschlechter mit ein. Zur besseren Lesbarkeit wird jedoch nur eine Geschlechtsform verwendet - welche das ist, liegt im Ermessen derjenigen, die den Text verfasst haben.NP-DE-AVU-PRSR-240005; 12/2024Referenzen[1] Rki.de, "RSV-Infektionen". Verfügbar unter: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_RSV.html Zugriff: November 2024[2] Rki.de, "Epidemiologisches Bulletin". Verfügbar unter: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2024/Ausgaben/37_24.pdf?__blob=publicationFile Zugriff: November 2024[3] Frenzen F et al. Pneumologie. 2020 Jun;74(6):374-386[4] Pharmazeutische-Zeitung.de, "RSV mindestens so gefährlich wie Influenza". 