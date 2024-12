München/Bonn (ots) -Alfonso Pérez aus München hat beim diesjährigen Licht-Test einen VW Golf gewonnen. Wie viele Millionen Autofahrerinnen und Autofahrer hat er im Oktober die Beleuchtung an seinem Fahrzeug überprüfen lassen und erfolgreich am Gewinnspiel teilgenommen. Nun konnte der 40-jährige Maschinenbauingenieur im Volkswagen Zentrum München den nagelneuen VW Golf im Empfang nehmen. Die Freude über den Gewinn stand ihm ins Gesicht geschrieben."Ich bin sehr glücklich, ab jetzt mit diesem wunderbaren Fahrzeug unterwegs sein zu dürfen", sagte Pérez bei der Übergabe. "Der Licht-Test ist eine gute und wichtige Aktion vom Kraftfahrzeuggewerbe und der Verkehrswacht. Denn die Verkehrssicherheit gerade in der dunklen Jahreszeit hängt ganz besonders auch von der funktionierenden Fahrzeugbeleuchtung ab. Daher kann ich nur allen Autofahrerinnen und Autofahrern empfehlen, Scheinwerfer und Leuchten regelmäßig zu prüfen und Mängel beheben zu lassen.""Wir von Volkswagen freuen uns sehr, dass wir an der größten Verkehrssicherheitsaktion in Deutschland als Kooperationspartner teilnehmen können, und haben deshalb im 50. Jubiläumsjahr des Golf das Gewinnerfahrzeug gerne zur Verfügung gestellt", so Sascha Kapfelsperger, Leiter Vertrieb & Service der Region Süd der Volkswagen Deutschland GmbH & Co. KG. "In seinem neuen Golf ist Herr Pérez jetzt mit modernsten LED-Scheinwerfern mit Tagfahrlicht inklusive Licht und Sicht Paket mit "Light Assist" unterwegs. Das verbessert seine Sicht und damit die Sicherheit."Das Gewinnspiel ist ein zusätzlicher Anreiz zum Licht-Test zu fahren. Zu gewinnen gab es in diesem Jahr neben dem VW Golf auch 75 Jahresabos der "Auto Bild". Die Publikumszeitschrift informierte Leserinnen und Leser im Aktionsmonat Oktober regelmäßig über Licht, Sicht und Sicherheit und rief zur Teilnahme am Gewinnspiel auf.Beim Licht-Test 2024 hatte jeder vierte Pkw (25,3 %) Mängel an der Beleuchtung (Vorjahr 27,4 %). Bei den Nutzfahrzeugen waren es 33,1 % (Vorjahr 33,6 %). Das ergibt die Statistik des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und der Deutschen Verkehrswacht (DVW). Den Licht-Test gibt es seit 1956, er wird gemeinsam von ZDK und DVW organisiert. Schirmherr ist der Bundesverkehrsminister. Als Partner standen 2024 Volkswagen, Osram, die Nürnberger Versicherung, Auto Bild und Hella Gutmann zur Seite.Pressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7865/5932976