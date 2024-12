© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Auch wenn Apple seine iPhones jedes Jahr dünner, größer und schneller macht, so hat sich das grundlegende Design des beliebtesten Smartphone der Welt seit Jahren nicht verändert. Das könnte sich bald ändern.Laut einem Bericht von Bloomberg-Reporter Mark Gurman - ein gut informierter Apple-Experte - hat der Tech-Riese große Pläne. Insidern zufolge arbeitet Apple an einem faltbaren Tablet, das im aufgeklappten Zustand die Größe von zwei iPad Pros erreichen soll. Marktstart? Frühestens 2028. Die große Herausforderung dabei besteht in der Entwicklung eines nahtlosen Displays ohne sichtbaren Knick - selbst Konkurrenten wie Samsung, die bereits faltbare Geräte auf dem Markt haben, konnten diese …