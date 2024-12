Boomi, der führende Anbieter für intelligente Integration und Automatisierung, gab heute eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Rivery bekannt, einem modernen Anbieter für Datenintegration, der modernste Change Data Capture (CDC) für effiziente Echtzeit-Datenbewegungen anbietet. Das erfahrene Datenmanagement-Team von Rivery wird sich Boomi anschließen und die Fähigkeit des Unternehmens stärken, seinen Kunden erstklassige Lösungen zu bieten und seine Entwicklung als führendes Unternehmen im Bereich Integration und Automatisierung zu beschleunigen. Die Übernahme, die vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen bis Ende 2024 abgeschlossen sein soll, bekräftigt das Engagement von Boomi, eine nahtlose, einheitliche Plattform für intelligente Integration und Automatisierung, API-Management und Datenmanagement bereitzustellen. Die Vertragsbedingungen bleiben vertraulich.

"Diese Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein für Boomi, da wir unsere Plattform erweitern, um den sich wandelnden Datenmanagement-Anforderungen von Unternehmen im Zeitalter datengestützter Entscheidungsfindung und KI gerecht zu werden", sagte Steve Lucas, Chairman und CEO von Boomi. "Die differenzierten Low-Code-Funktionen von Rivery für das Extrahieren, Laden und Transformieren (ELT) und die CDC-Technologie passen perfekt zu unserer Strategie, nahtlose, leistungsstarke Tools bereitzustellen, die Daten in einen strategischen Vermögenswert verwandeln. Durch die Integration der Lösungen von Rivery und die Aufnahme seines außergewöhnlichen Teams verdoppeln wir unsere Mission, Organisationen dabei zu helfen, in einer sich schnell verändernden digitalen Landschaft erfolgreich zu sein."

Beschleunigung von Boomis Vision zur Vereinfachung des Datenmanagements

Rasant wachsende Datenmengen, mehr Datenquellen und die Komplexität der Integration unterschiedlicher Systeme sind nur einige der Herausforderungen, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind. Viele haben mit Datensilos, mangelnder Datenqualität und unzureichender Governance zu kämpfen. Um das volle Potenzial vertrauenswürdiger KI auszuschöpfen und die für eine datengestützte Entscheidungsfindung erforderliche Datengenauigkeit, Zugänglichkeit und Sicherheit zu gewährleisten, müssen Unternehmen robuste Strategien zur Datenorchestrierung und -verwaltung umsetzen.

"In modernen Unternehmen werden immer niedrigere Latenzanforderungen gestellt, und die CDC-Technologie wird zunehmend eingesetzt, um Echtzeit-Updates und zeitnahe datengestützte Erkenntnisse, Empfehlungen und Maßnahmen zu gewährleisten", so Doug Henschen, VP und Principal Analyst bei Constellation Research. "Die Technologien von Rivery werden nicht nur die nahtlose Integration von Daten über Silos hinweg ermöglichen, sondern Unternehmen auch in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen und vertrauenswürdige KI-Lösungen einzusetzen, die sich an die sich ändernden Marktanforderungen anpassen können."

Die moderne Datenintegrationsplattform von Rivery, gepaart mit der marktführenden CDC-Technologie, ergänzt die bestehenden Funktionen von Boomi, indem sie es Unternehmen ermöglicht, intuitive, durchgängige Datenpipelines schneller und effizienter zu erstellen. Diese Kombination ermöglicht es Kunden, Datenpipelines unter Verwendung von ELT-Funktionen schnell bereitzustellen.

"Dies ist ein entscheidender Moment für die Mitarbeiter, Kunden und Partner von Rivery", sagte Itamar Ben Hemo, CEO von Rivery. "Unsere End-to-End-Plattform hat sich in der Datenverwaltungsbranche als starke Marke etabliert, die über 450 Kunden weltweit bedient und auf ihre sich entwickelnden Bedürfnisse eingeht. Die einheitliche Plattform von Boomi vereint entscheidende Elemente, die für jedes Unternehmen heute unerlässlich sind: API-Management, Integration und Automatisierung sowie Datenmanagement alles unterstützt durch starke KI-Grundlagen."

Neue Funktionen stärken die Fähigkeit der Kunden, auf weniger Anbieter zu konsolidieren

Mit Rivery verwischt Boomi die Grenzen zwischen Integrationsplattform as-a-Service (iPaaS), API-Management und Datenintegration und bietet:

Marktführende Integration und Automatisierung, unterstützt durch Boomi AI Agents

Cloud-Scale API-Management mit einem einzigartigen, föderierten Ansatz zur Erkennung, Verwaltung und Steuerung von APIs über Gateways hinweg

Verbessertes Datenmanagement mit nahtloser Synchronisierung und moderner Datenverschiebung durch KI-fähige Datenpipelines

Über Boomi

Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Integration und Automatisierung, hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, wichtige Prozesse zu automatisieren und zu rationalisieren, um schneller Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Boomi Enterprise Platform nutzt fortschrittliche KI-Funktionen, um Systeme nahtlos zu verbinden und Datenflüsse mit API-Management, Integration, Datenmanagement und KI-Orchestrierung in einer umfassenden Lösung zu verwalten. Mit über 23.000 Kunden weltweit und einem schnell wachsenden Netzwerk von über 800 Partnern revolutioniert Boomi die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe geschäftliche Agilität und operative Exzellenz erreichen. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

Über Rivery

Rivery unterstützt Organisationen dabei, die vollständige Kontrolle und Freiheit über ihre Daten zu erlangen, damit sie ihr volles Geschäftspotenzial ausschöpfen können. Durch die Vereinfachung der komplexen Datenintegration ermöglicht die vollständige SaaS-Plattform von Rivery Unternehmen den Aufbau von End-to-End-ELT-Pipelines mit weniger Ressourcen in großem Maßstab und mit hoher Geschwindigkeit.

