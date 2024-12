EQS-News: Blue Energy Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Hauptversammlung

Blue Energy Group AG: Hauptversammlung stellt Weichen für die Zukunft Senden, 17.12.2024 - Die Hauptversammlung der Blue Energy Group AG stand im Zeichen eines positiven Ausblicks auf die kommenden Jahre. Nachdem das Unternehmen eine hocheffiziente, grundlastfähige und erneuerbare Kraftwerkstechnik bis 2024 zu Marktreife entwickelt hat, soll in 2025 der Rollout starten. Die auf der Hauptversammlung anwesenden Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten zu. Dabei wurden auch die Aufsichtsratsmitglieder Holger Fuchs MScm, Dipl.-Ing. Nehme Moufarrej und Prof. Dr.-Ing. Peter Birkner in ihren Ämtern bestätigt und für weitere zwei Jahre gewählt. "Wir bedanken uns bei allen Aktionären für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. Das Team von Blue Energy hat in den vergangenen Jahren Biomassekraftwerke der nächsten Generation entwickelt, die einen spürbaren Beitrag zur Energie- und Wärmewende leisten können", sagt Jochen Sautter, Vorstand der Blue Energy AG. "Während in Deutschland in diesen Tagen viel über die Dunkelflaute diskutiert wird, errichten wir in Senden die ersten Blue Energy Cubes. Sie werden schon im kommenden Jahr aus Biomasse und anderen Reststoffen grundlastfähigen Strom und auch Wärme erzeugen. Wir haben ein echtes Multitalent entwickelt, welches aufgrund der kompakten Bauweise Kommunen, Unternehmen, Energieversorger und vielen mehr Strom und Wärme dezentral genau dort liefert, wo der Bedarf ist. Und natürlich kann die Energie auch für die Kühlung von Rechenzentren genutzt werden." Auszeichnungen in 2024: Nachhaltigkeitspreis 2024 und TOP 100-Innovator Im Jahr 2024 hat die Blue Energy Group gleich zwei renommierte Auszeichnungen für ihre fortschrittliche Kraftwerkstechnik erhalten. Im Januar 2024 wurde die Blue Energy Group mit dem renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 (DNP) im Bereich Energieerzeugung ausgezeichnet. Diese Auszeichnung, einer der bekanntesten und angesehensten Preise fu¨r Nachhaltigkeit in Deutschland und Europa, wu¨rdigt die Blue Energy Group AG als Vorreiter und Wegbereiter fu¨r eine innovative und umweltfreundliche nationale Wa¨rmewende. Im Februar 2024 folgte dann das TOP 100-Siegel für besonders innovative mittelständische Unternehmen. Beide Auszeichnungen zeigen, dass das Unternehmen technologisch auf dem richtigen Weg ist. Die Blue Energy Cubes setzen in Sachen Nachhaltigkeit, Effizienz und Wirkungsgraden neue Maßstäbe und können spürbar zur Energie- und Wärmewende beitragen. Die patentierte Anlagentechnik von Blue Energy ist eine Weiterentwicklung des bewährten und CO2-neutralen Holzgasverfahrens und ideal dafür geeignet, erdgasbetriebene BHKWs auf regenerative Energie umzustellen. Aus biogenen und einer Vielzahl sonstiger Reststoffen werden regenerative Energien in Form von Erdgasersatz, Strom, Nah- und Fern-Wärme oder Prozessdampf - und bei Bedarf auch Wasserstoff - produziert. Dabei liegt die Effizienz deutlich über der von herkömmlichen Biomassekraftwerken. Aufgrund der kompakten Bauweise kann die Errichtung dezentral erfolgen und damit dort, wo die Energie auch tatsächlich benötigt wird. Im Rahmen der "Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft" können die Investitionen mit bis zu 60 % gefördert werden. Positiver Ausblick auf 2025 Mit dem Bau der ersten beiden industriellen Cubes in Senden arbeitet Blue Energy an einem wichtigen Meilenstein. Die Cubes werden Blockheizkraftwerke mit einer elektrischen Leistung von jeweils 2,3 Megawatt antreiben. Zur Energieerzeugung werden Holzreste aus der Region genutzt. Der erzeugte Strom wird im Rahmen einer EEG-Vergütung ins öffentliche Netz eingespeist. Die anfallende Wärme wird in das bestehende Nah- und Fernwärmenetz der örtlichen Stadtwerke eingespeist und kann rund 4.000 Haushalte versorgen. Das Projekt wird die Umsatz- und Ertragsentwicklung der Gruppe positiv beeinflussen und als Referenzanlage dienen. Jochen Sautter: "Im kommenden Jahr wollen wir endgültig den Durchbruch schaffen und erwarten weitere Aufträge. Das Interesse an unseren Anlagen ist groß. Neben Kommunen führen wir unter anderem auch Gespräche mit Industrieunternehmen zur (Teil-) Deckung ihres Strom- und Wärmebedarfs. Diese können häufig ihre eigenen Reststoffe zur Herstellung der als Brennstoff benötigten Blue Energy Sticks nutzen." Kontakt Presse & Investoren:

