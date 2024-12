EQS-Ad-hoc: Altech Advanced Materials AG / Schlagwort(e): Personalie

Altech Advanced Materials AG: Die Vorstandsbestellungen von Herrn Uwe Ahrens und Herrn Hansjörg Plaggemars wurden verlängert; Herr Iggy Tan tritt aus dem Vorstand aus



Die Altech Advanced Materials AG ("AAM" oder die "Gesellschaft") (FRA: AMA) gibt bekannt, dass die Bestellung der beiden Vorstände Herr Uwe Ahrens und Herr Hansjörg Plaggemars bis zum 31. Dezember 2025 verlängert wurden. Der Vorstand Herr Iggy Tan legt hingegen sein Amt bei der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 nieder. Herr Tan ist nach wie vor Managing Director und CEO der australischen Altech Batteries Ltd. sowie Geschäftsführer der beiden Beteiligungen Altech Batteries GmbH, in welchem das CERNERGY Projekt und Altech Industry Germany GmbH, in welchem das Silumina Anodes Projekt jeweils umgesetzt werden soll.

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Herrn Tan für seinen Einsatz bei der Weiterentwicklung der Projekte Silumina Anodes und CERENERGY. Die Gesellschaft bleibt Herrn Tan im Rahmen der beiden Projekte verbunden.



Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY zu partizipieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Lithium-Ionen-Batterien. Durch ein innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) - Silumina Anodes - soll die Leistung dieser Batterie für die Elektromobilität deutlich gesteigert werden.

Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com



