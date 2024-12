Stuttgart (ots) -Vertrauenswürdige und unabhängige Medien sind für den Meinungsbildungsprozess wichtiger denn je. Das zeigt sich nicht zuletzt im Kontext der vorgezogenen Bundestagswahlen. Im 75. Jahr ihres Bestehens stellt die ARD ihr Engagement für Medienkompetenz deshalb unter das Motto FaktenSicher für Demokratie. Dabei geht es um das Erkennen von verlässlichen Quellen, faktenbasierten Informationen und KI-generierten Inhalten. Auch die Vielfalt und Relevanz journalistischer Produkte sollen gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern aus dem öffentlichen und privaten Raum bewusster gemacht werden.Aktionswoche zur Bundestagswahl - 20. bis 24. Januar 2025Vom 20. bis 24. Januar 2025 richtet sich der Fokus auf die Zusammenhänge zwischen Politik und Medien in Wahlkampfzeiten. Welchen Einfluss Desinformationen auf das Wahlverhalten haben, spielt ebenso eine Rolle wie die Frage, nach welchen Kriterien Medien während des Wahlkampfes über politische Parteien der Politiker berichten. Angeboten werden beispielsweise Live-Streams, Redaktionsbesuche und gebündelte Informationen auf der ARD-Medienkompetenz-Website (https://www.ard.de/die-ard/medienkompetenz/Gemeinsam-Medienkompetenz-staerken-Ein-Angebot-der-ARD-100/).Tag der Pressefreiheit - 28. April und 9. Mai 2025Rund um den Tag der Pressefreiheit am 3. Mai werden bundesweit Aktionstage für Jugendliche und Erwachsene angeboten. Der Aktionszeitraum liegt zwischen dem 28. April und 9. Mai 2025. Dabei geht es unter anderem um Artikel 5 des Grundgesetzes und die Frage, welchen Stellenwert Meinungs- und Pressefreiheit in einer Demokratie haben und wie man sie schützen kann.ARD Nachrichtentag - 5. Juni 2025Nach dem großen Erfolg im September 2024 gibt es am 5. Juni 2025 wieder einen ARD Nachrichtentag - genau 75 Jahre nach Gründung der ARD, die für verlässliche Information steht. In zahlreichen Mitmachaktionen in den Landesrundfunkanstalten erhalten Interessierte aller Altersgruppen nicht nur einen Einblick, wie Nachrichten entstehen, sondern produzieren diese teilweise auch selbst.ARD Jugendmedientag - 12. November 2025Eine Erfolgsgeschichte geht in die siebte Runde: Am 12. November 2025 findet der ARD Jugendmedientag statt. Zahlreiche Studios in ganz Deutschland öffnen für Jugendliche ihre Türen und ermöglichen über aktuelle interaktive Livestreams auch eine Teilnahme aus den Klassenzimmern.Young Reporter - ganzjährigAuch das Angebot "Young Reporter" wird 2025 fortgeführt: Jugendliche und junge Erwachsene können mit Unterstützung von Profis ihre eigenen Geschichten erzählen, die von der ARD veröffentlicht werden.Neben diesen Highlight-Terminen finden das ganze Jahr über zahlreiche weitere Angebote in den Landesrundfunkanstalten der ARD statt. Bereits 2024 hat die ARD einen großen Zuspruch für die zahlreichen Medienkompetenzangebote über alle Länder hinweg erfahren - verbunden mit dem großen Interesse aber auch einen erhöhten Bedarf an Workshops und Einblicken rund um den journalistischen Alltag.Eine Übersicht aller ARD-Medienkompetenzangebote finden Sie auf der ARD-Medienkompetenz-Website (https://www.ard.de/die-ard/medienkompetenz/Gemeinsam-Medienkompetenz-staerken-Ein-Angebot-der-ARD-100/).Pressekontakt:ARD Kommunikation, pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5933051