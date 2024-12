Die Schweizer Pharmagesellschaft Roche verzeichnet einen bedeutenden Fortschritt in ihrer Augenheilkunde-Sparte. Die Europäische Arzneimittelagentur hat kürzlich die Zulassung für eine gefüllte Spritze des Augenheilmittels Vabysmo erteilt. Diese Innovation zielt auf die Behandlung von drei häufigen Augenerkrankungen ab: neovaskuläre altersbedingte Makuladegeneration, diabetisches Makulaödem und Netzhautvenenverschluss. Mit dieser Genehmigung erschließt Roche einen wichtigen Markt, da allein in der EU mehr als 9 Millionen Menschen von diesen Erkrankungen betroffen sind. Die Verkaufszahlen des Medikaments sind vielversprechend und stiegen in den ersten neun Monaten um beachtliche 79 Prozent auf 2,8 Milliarden Schweizer Franken.

Aktuelle Börsenentwicklung und Ausblick

An der Börse spiegelt sich diese positive Entwicklung derzeit noch nicht vollständig wider. Die Roche-Aktie notiert aktuell bei 255,50 CHF, was einem leichten Rückgang entspricht. Analysten sehen jedoch Potenzial und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 274,29 CHF an. Für Anleger interessant bleibt auch die attraktive Dividendenpolitik des Unternehmens, die für das laufende Jahr eine erwartete Ausschüttung von 9,81 CHF je Aktie vorsieht.

