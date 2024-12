Die RATIONAL AG, führender Anbieter von Großküchengeräten, hat ihre Veröffentlichungstermine für wichtige Finanzberichte im Jahr 2025 bekanntgegeben. Der Konzern wird seinen Jahresfinanzbericht sowie den Konzern-Jahresfinanzbericht am 27. März 2025 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache präsentieren. Diese Berichte werden über die Investor-Relations-Sektion der Unternehmenswebsite zugänglich gemacht und versprechen einen umfassenden Einblick in die Geschäftsentwicklung des Landsberg am Lech ansässigen Unternehmens.

Halbjahresergebnisse im Spätsommer

Für den Konzern-Finanzbericht des ersten Halbjahres 2025 hat RATIONAL den 5. August als Veröffentlichungstermin festgelegt. Auch dieser Bericht wird zweisprachig auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung gestellt und wird Investoren sowie Interessenten detaillierte Einblicke in die Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres ermöglichen.

Anzeige

Rational-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Rational-Analyse vom 17. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Rational-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Rational-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Rational: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...