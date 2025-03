© Foto: Lynne Sladky/AP/dpa

Am Freitag blickt alles die US-Arbeitsmarktdaten, die von dem U.S. Bureau of Labor Statistics veröffentlicht werden.Die aktuellen Arbeitsmarktdaten der USA für Februar 2025 zeigen ein gemischtes Bild. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 4,1 Prozent, während außerhalb der Landwirtschaft 151.000 neue Stellen geschaffen wurden - ein leichter Anstieg gegenüber Januar (125.000), aber unter dem 12-Monats-Durchschnitt von 168.000. Besonders dynamisch entwickelte sich das Gesundheitswesen mit 52.000 neuen Jobs, vor allem in ambulanten Diensten (+26.000), Krankenhäusern (+15.000) und Pflegeeinrichtungen (+12.000). Auch der Finanzsektor legte mit 21.000 neuen Stellen kräftig zu - viermal mehr als im …