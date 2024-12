© Foto: Julian Stratenschulte/dpa

ESG-Fonds sollen in Rüstung investieren dürfen, fordert die noch amtierende Bundesregierung. Doch aus der ESG-Branche kommt massive Kritik. Bisher schließen viele ESG-Fonds Investitionen in Rüstungsaktien aus. Geht es nach dem Willen der noch amtierenden Bundesregierung, könnte damit bald Schluss sein. Anfang Dezember 2024 hat das Bundeskabinett ihre Nationale Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie vorgestellt. Darin betont sie, dass die Sustainable Finance Regulatorik keine Auswirkungen auf die Finanzierung der Verteidigungsindustrie haben dürfe. Doch aus der ESG-Branche kommt massive Kritik an dem Vorhaben: Das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG), ein deutscher Fachverband …