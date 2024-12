Die Deutsche Bank wagt einen optimistischen Blick auf das Anlagejahr 2025: "Ohne Rezession werden die Notenbanken die Zinsen weiter senken, was Aktien und Unternehmensanleihen Auftrieb gibt", so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden, im Gespräch mit wO TV. Besonders die USA stehen im Fokus: Der S&P 500 dürfte von den "Magnificent Seven" zu einer stärkeren zweiten Reihe diversifizieren, während künstliche Intelligenz die nächste Innovationswelle entfacht. Auch Infrastruktur und Rohstoffe bleiben Schlüsselthemen. Der Ausbau von Stromnetzen, Mobilität und Speichertechnologien wird Kupfer und Lithium weiterhin gefragt machen - ein Paradigmenwechsel weg von fossilen Brennstoffen zeichnet sich ab. "Ein globaler Peak der Ölnachfrage ist bis 2035 wahrscheinlich", sagt Stephan. Doch geopolitische Risiken bleiben: Der Nahe Osten, die Ukraine und mögliche Spannungen um Taiwan könnten die Märkte belasten. Für private Anleger rät Steffan zu einer ausgewogenen Strategie: "Aktien leicht übergewichten, Unternehmensanleihen guter Bonität beimischen, ein Auge auf Rohstoffe und Gold behalten - und stets liquide bleiben." Jetzt das komplette Interview ansehen!