Köln (ots) -Die Kölner Medienkanzlei BROST CLAßEN hat im Auftrag im Auftrag von Campact und des Deutschen Kinderhilfswerks ein Schutzkonzept für die Veröffentlichung von kommerziellen Kinderfotos im Internet entwickelt. Ziel ist ein besserer Schutz der Persönlichkeitsrechte von Kindern im digitalen Raum. Nach dem altersabhängigen Konzept dürfen bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres keine Kinderfotos und -videos zu kommerziellen Zwecken veröffentlicht werden. Danach werden stufenweise Lockerungen zugelassen, die sich primär an der Einwilligung und Einsichtsfähigkeit des Kindes orientieren.Anlass für das neue Schutzkonzept ist, dass durch die zunehmende Inszenierung von Kindern im Internet täglich tausendfach deren Persönlichkeitsrechte verletzt werden, was auch an den bislang fehlenden klaren rechtlichen Regeln liegt. Diese Schutzlücke zulasten der schutzbedürftigsten Gruppe in unserer Gesellschaft - Kinder und Jugendliche - soll durch das neue Konzept geschlossen werden.Rechtsanwalt Dr. Jörn Claßen, Mitverfasser des Rechtsgutachtens: "Für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist es essentiell, dass sie in einer sicheren Umgebung mit geschützten Rückzugsorten aufwachsen. Die Tür zur geschützten Kindheit sollte nicht durch eine Inszenierung von Kindern im Internet geöffnet werden. Dies gilt erst recht, wenn durch die Veröffentlichung von Kinderfotos kommerzielle Interessen verfolgt werden, etwa im Bereich des Influencer Marketings. Durch das neue Schutzkonzept sollen Kinderrechte im digitalen Raum gestärkt werden. Zugleich erhalten u.a. Eltern, Behörden und Gerichte eine rechtliche Orientierungshilfe in Bezug auf die kommerzielle Veröffentlichung von Kinderfotos und -videos."Zum Gutachten: https://ots.de/Azuf1L