Am 22. November 2024 hat der Rat der EU 46 Global Gateway-Vorzeigeprojekte für 2025 genehmigt und Green Energy Park als Referenzprojekt für Klima und Energie bestätigt.

ROTTERDAM, NIEDERLANDE / ACCESSWIRE / 17. Dezember 2024 / Green Energy Park wurde mit seinem transformativen Projekt zur Herstellung von erneuerbarem Wasserstoff im Gigawattbereich als Priorität in der EU-Kategorie "Klima und Energie" des Global Gateway anerkannt. Das Ziel des Projekts ist die Nutzung von grünem Wasserstoff zur Vertiefung industrieller Wertschöpfungsketten in der entsprechenden Region, Brasilien - Südamerika.

Über das Global Gateway entwickeln und investieren die Europäische Kommission und ihre 27 Mitgliedstaaten weltweit in nachhaltige, qualitativ hochwertige Projekte. Die Liste der Vorzeigeprojekte soll die Prioritäten der Europäischen Union verdeutlichen. Um die Auswirkungen zu maximieren, werden die vom Rat der EU unterstützten Projekte auf die politischen Prioritäten in bestimmten Regionen und Sektoren abgestimmt, um Überschneidungen zu vermeiden. Diese Auswahl von Referenzinitiativen wirkt als Katalysator für eine umfassende Unterstützung durch die EU und ihre Mitgliedstaaten.

Unter dem Banner der Vorzeigeinitiative Global Gateway, "North-East Brazil Green Energy Parks & Green Shipping Corridors", werden mehrere wasserstoffbezogene Projekte konsolidiert, um Synergien zu fördern. Das Ziel dieses Vorhabens besteht darin, ein solides Netzwerk großer europäischer Infrastrukturprojekte im Nordosten von Brasilien zu ermöglichen, das die effiziente Nutzung der verfügbaren Ressourcen gewährleistet.

Durch die Einbeziehung der Einführung von grünen Schifffahrtskorridoren in den Projektumfang liegt der Schwerpunkt auf der Beschleunigung der Energiewende durch internationalen Handel und Investitionen. Diese Initiative soll ein nachhaltiges wirtschaftliches Partnerschaftsmodell verdeutlichen, von dem gleichermaßen Brasilien - Südamerika wie Europa profitieren.

Für Brasilien werden die grünen Energieparks im Nordosten des Landes zusammen mit anderen grünen Wasserstoffprojekten die Neo-Industrialisierung Brasiliens erheblich vorantreiben, indem sie die reichlich vorhandenen erneuerbaren Energien nutzen, um ein globaler Marktführer im Bereich der nachhaltigen Industrien zu werden. Für Europa wird das Projekt die Produktion von grünem Stahl zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen ermöglichen, einen grünen Schifffahrtskorridor zu den Mercosur-Ländern schaffen und die Umweltprämie für Industrie-, Verkehrs- und Energieanwendungen auf dem gesamten europäischen Kontinent und darüber hinaus erheblich senken.

"Wir danken den Vertretern Litauens für ihre führende Rolle bei der Nominierung des Green Energy Park als Vorzeigeprojekt des Global Gateway. Wir möchten auch Österreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland unsere aufrichtige Anerkennung für ihre aktive Unterstützung und Zusammenarbeit bei der Förderung des Potenzials grüner Energie im Nordosten von Brasilien aussprechen", sagte Bart Biebuyck, CEO von Green Energy Park.

"Das European Global Gateway-Instrument ist ein qualitativ hochwertiges Infrastrukturangebot für unsere Partner in allen Teilen der Welt, das strategische Initiativen und Investitionen unterstützt, die weltweit zur Verbesserung der Konnektivität beitragen und mit den politischen Prioritäten der Europäischen Union übereinstimmen. Die Anerkennung von Green Energy Park als Vorzeigeprojekt der EU ist eine bedeutsame Möglichkeit, die Energiewende zu beschleunigen und eine erfolgreiche Partnerschaft zwischen Europa und Brasilien zu fördern. Sie ermöglicht es auch litauischen und anderen europäischen Unternehmen, zum Aufbau dieser nachhaltigen und umweltfreundlichen Lieferkette beizutragen", sagte Gediminas Varvuolis, Botschafter für Konnektivität im Außenministerium der Republik Litauen.

Über Global Gateway

Die Konnektivitätsstrategie "Global Gateway" der EU fördert öffentliche und private Investitionen in die Infrastruktur, um zu den Zielen der nachhaltigen Entwicklung beizutragen und intelligente, saubere und vertrauenswürdige Verbindungen in allen Teilen der Welt zu fördern. Sie soll zwischen 2021 und 2027 weltweit bis zu 300 Milliarden € an Investitionen mobilisieren.

Über das Global Gateway entwickeln und investieren die EU und ihre 27 Mitgliedstaaten in enger Zusammenarbeit mit internationalen Partnern in nachhaltige, qualitativ hochwertige Projekte in allen Teilen der Welt. Die von der EU als Vorzeigeprojekte identifizierten Vorhaben sind herausragende Beispiele für die Ergebnisse des Global Gateway in den Bereichen Digitales, Klima und Energie, Verkehr, Gesundheit, Bildung und Forschung.

Die Vorzeigeprojekte werden ausgewählt, um die Partnerschaften zwischen Europa und Partnerländern wie Brasilien zu stärken und gemeinsame strategische Interessen zu fördern. Diese Projekte stellen konkrete, transformative Initiativen vor und verdeutlichen deren greifbaren Auswirkungen. Sobald ein Projekt in die Liste aufgenommen wird, bleibt es bis zu seinem Abschluss ein Vorzeigeprojekt.

Über Green Energy Park

Green Energy Park (GEP) ist eine Unternehmensgruppe, die eines der größten Klimaschutzprojekte der Welt durchführt. Unser Ziel besteht darin, Infrastrukturen für die Wasserstofferzeugung im Gigawattbereich zu entwickeln, zu errichten und zu betreiben, wobei Ammoniak und Methanol die bevorzugten erneuerbaren Energieträger für lange Strecken sind. Als Spezialist für Wasserstoffmoleküle und -technik arbeitet GEP eng mit Kunden aus den Bereichen Industrie, Verkehr und Energie zusammen, um deren Initiativen zur Energiewende zu ermöglichen und zu beschleunigen. Unsere Aufgabe bei Green Energy Park besteht darin, die Wasserstoffwirtschaft Wirklichkeit werden zu lassen.

Unternehmensname und Land der Niederlassung der GEP-Mitglieder: Green Energy Park Global - Niederlande; MT Group, Nord Steel - Litauen; GEP Green Engineering, Gasfin Group Germany, TGE Gas Engineering - Deutschland, Hybart - Belgien, Exogen - Italien.

Kontakt für Medien:

Allgemeine Anfragen:

mailto:media@gep-global.com

Tel.: +370 611 22250

Investor Relations:

Mario Reinisch, CFO

mailto:mario@gep-global.com

QUELLE: Green Energy Park

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77853Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77853&tr=1



