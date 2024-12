DJ PTA-Adhoc: Deutsche Real Estate AG: Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an drei Immobiliengesellschaften von der Summit Group

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta/17.12.2024/16:50) - Die Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft (ISIN: DE0008055021) (" die Gesellschaft ") gibt den bevorstehenden Abschluss eines Kaufvertrags mit der Summit RE six GmbH und der Summit Finance Limited, die beide zur Gruppe der Summit Properties Limited (" Summit Group") gehören, über den Erwerb von 89,9 % der Anteile an drei Immobiliengesellschaften bekannt, die jeweils eine Gewerbeimmobilie halten. Die Summit Properties Ltd. hält indirekt 89,98 % an der Deutsche Real Estate AG.

Bei den Multi-Tenant-Gewerbeimmobilien handelt es sich um zwei Gewerbeimmobilien in Berlin-Prenzlauer Berg und Berlin-Charlottenburg sowie um eine Büroimmobilie in Kassel. Das Portfolio wurde von einem unabhängigen externen Gutachter zum 31. Oktober 2024 mit 54 Mio. EUR bewertet. Der Kaufpreis für die 89,9 %-Beteiligungen beträgt insgesamt 30,6 Mio. EUR. Darüber hinaus werden Gesellschafterdarlehen in Höhe von 14,1 Mio. EUR von Summit Finance Limited übernommen. Nach intensiver Prüfung und Verhandlung beteiligt sich die Gesellschaft an dieser Transaktion über den Erwerb der genannten deutschen Immobilien von der Summit Group in Umsetzung ihrer Investitionsabsichten der Gesellschaft zur Erweiterung ihres eigenen Immobilienportfolios. Weitere Akquisitionen von der Summit Group sind nicht geplant.

Ergänzende Angaben nach § 111 c) Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 AktG:

Der Erwerb besteht aus (i) Geschäftsanteilen in Höhe von 89,9 % an zwei Objektgesellschaften in Berlin und an einer Objektgesellschaft in Kassel zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 30,6 Mio. und (ii) Gesellschafterdarlehen in Höhe von ca. EUR 14,1 Mio. Bei den beiden Gewerbeimmobilien in Berlin, Saatwinkler Damm und Storkower Straße, handelt es sich um langfristig vermietete Multi-Tenant-Objekte mit einem Entwicklungspotenzial von weiteren ca. 50.000 m². Das Multi-Tenant-Bürogebäude in Kassel, Untere Königstraße, ist langfristig vermietet.

Der Kaufpreis wird aus den liquiden Mitteln der Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft finanziert. Der Kaufvertrag sieht die üblichen kaufvertraglichen Regelungen vor und enthält unter anderem operative Garantien und Freistellungsverpflichtungen.

Der Aufsichtsrat hat heute dem Abschluss des Kaufvertrags mit der Summit Group gemäß § 111b AktG zugestimmt.

Berlin, den 17. Dezember 2024

