DJ PTA-RPT: Deutsche Real Estate AG: Gewährung eines Darlehens in Höhe von EUR 10 Mio. an eine Konzerngesellschaft der Mehrheitsaktionärin

Geschäfte mit nahestehenden Personen gemäß § 111c Abs. 2 AktG

Berlin (pta/17.12.2024/16:58) - Die Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft (ISIN: DE0008055021) gibt den unmittelbar bevorstehenden Abschluss eines Darlehensvertrags mit der Summit RE six GmbH als Darlehensnehmerin bekannt. Die Darlehensnehmerin gehört zum Summit Properties Limited (" Summit")-Gruppe. Summit ist mit 89.98% mittelbar an der Deutsche Real Estate AG beteiligt.

Zusätzliche Angaben gemäß § 111 c) Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 AktG:

Der Darlehensvertrag hat marktübliche Konditionen mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2025, vorzeitiger Tilgungsmöglichkeit für die Darlehensnehmerin und sieht eine feste Verzinsung von 6,15% p.a. vor. Das Darlehen wird abgesichert durch eine Konzerngarantie der Summit Properties Ltd.

Der Aufsichtsrat hat heute dem Abschluss des Darlehensvertrags mit der Summit RE six GmbH nach § 111b AktG zugestimmt.

Berlin, den 17. Dezember 2024

Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Aussender: Deutsche Real Estate AG Adresse: Oudenarder Straße 16, Aufgang 13, 13347 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 30 2400864-0 E-Mail: ir@drestate.de Website: www.drestate.de

ISIN(s): DE0008055021 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt, Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart

December 17, 2024 10:58 ET (15:58 GMT)