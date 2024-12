Reading Und Milton Keynes, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) -Bietet neue Cloud-Plattform-as-a-Service-, KI- und MedienverarbeitungslösungenEnghouse Holdings UK Limited, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), gab heute bekannt, dass sie Aculab PLC (Aculab), einen Anbieter von lokalen und cloudbasierten Kommunikations- und KI-Softwarelösungen, übernommen hat.Aculab bietet eine hochmoderne Reihe von Lösungen, die die Kommunikation und Sicherheit verbessern. Dazu gehören eine robuste Kommunikationsplattform-as-a-Service (CPaaS), eine hochmoderne KI-gesteuerte Anrufbeantwortererkennung, fortschrittliche Sprach- und Gesichtsbiometrietechnologien sowie leistungsstarke Gateways, Medienverarbeitungs- und Signalisierungsprodukte. Diese Produkte werden direkt an Unternehmen und indirekt über einige der führenden Systemintegratoren für das Gesundheitswesen und Notfallmanagement in den USA und Europa verkauft."Das Team und die Produkte von Aculab erweitern unser bestehendes Gateway-Geschäft und ergänzen das Produktportfolio von Enghouse Interactive um eine CPaaS-Lösung und mehrere KI-fähige Produkte", so Steve Sadler, Chairman und CEO von Enghouse. "Wir freuen uns sehr, die Kunden, Partner und Mitarbeiter von Aculab bei Enghouse willkommen zu heißen.""Wir freuen uns sehr über den Zusammenschluss mit Enghouse, insbesondere aufgrund der Synergien zwischen den beiden Unternehmen", sagte Ladan Baghai-Ravary, CEO von Aculab. "Ich freue mich über die Übernahme durch Enghouse und sehe darin eine großartige Gelegenheit, die Reichweite des Unternehmens zu vergrößern und gleichzeitig sicherzustellen, dass sein innovatives Erbe fortgeführt wird", sagte Alan Pound, Chairman und Gründer von Aculab.Informationen zu EnghouseEnghouse Systems Limited ist ein kanadisches börsennotiertes Unternehmen (TSX:ENGH), das vertikal ausgerichtete Unternehmenssoftwarelösungen mit Schwerpunkt auf Kontaktzentren, Videokommunikation, Gesundheitswesen, Telekommunikation, öffentliche Sicherheit und den Transitmarkt anbietet. Enghouse verfolgt eine zweigleisige Wachstumsstrategie, die sich auf internes Wachstum und Übernahmen konzentriert, die durch den operativen Cashflow finanziert werden. Das Unternehmen hat keine externe Fremdfinanzierung und ist in zwei Geschäftsbereiche unterteilt: den Bereich Interaktives Management und den Bereich Assetmanagement. Weitere Informationen über Enghouse finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.enghouse.com.Informationen zu AculabAculab ist ein im Jahr 1978 gegründetes britisches Telekommunikationsunternehmen, das für seine innovativen Lösungen und sein Engagement in der eigenen Forschung und Entwicklung in den Bereichen Telefonie, Sprachverarbeitung und KI-Technologien bekannt ist. Aculab hat seinen Hauptsitz in Milton Keynes und kann auf eine lange Geschichte bahnbrechender Fortschritte zurückblicken. Das Unternehmen hat sich von der Produktion von Telefonieplatinen und Gateways zu einem Anbieter von Spitzentechnologien wie Cloud-basierten Kommunikationsdiensten, KI-gesteuerter Sprachbiometrie für sichere Authentifizierung und fortschrittlichen Sprachverarbeitungstools wie Text-to-Speech (TTS) und automatischer Spracherkennung (ASR) entwickelt. Die robusten F&E-Initiativen des Unternehmens haben zur Entwicklung anspruchsvoller KI-basierter Lösungen geführt, darunter adaptive Algorithmen für die Sprachanalyse und intelligente Kommunikationssysteme, die die Effizienz und das Nutzererlebnis verbessern. Aculab ist weltweit vertreten und genießt einen guten Ruf für seine Zuverlässigkeit und technologische Exzellenz in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Gesundheitswesen, Finanzwesen, Kundendienst und Telekommunikation. Aculab unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt mit transformativen Tools, die Kommunikationssysteme neu definieren. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.aculab.comKontakt:Sam Anidjar, Vice President, Corporate Development, Enghouse Systems Limited,investor@enghouse.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/enghouse-erwirbt-aculab-plc-302333971.htmlOriginal-Content von: Enghouse Systems Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128815/5933149