© Foto: Richard Drew/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Ed Yardeni, Präsident von Yardeni Research, ist der Meinung, dass Fed-Chef Jerome Powell morgen keine Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt vornehmen sollte."Das letzte Wort, das wir vom Vorsitzenden der Fed, Jerome Powell, gehört haben, war, dass die Wirtschaft stark ist und wir uns nicht beeilen müssen, die Zinssätze zu senken. Wenn das der Fall ist, warum sollten Sie dann am Mittwoch etwas unternehmen?", fragte Yardeni am Montag bei CNBC. Laut CME FedWatch Tool geht der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von 97,1 Prozent davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen am Mittwoch um einen weiteren Viertelprozentpunkt senken wird, und mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 3 Prozent, …