DJ Aktien Schweiz etwas fester - Zurückhaltung vor Fed-Entscheid

DOW JONES--Etwas fester hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Dienstag beendet. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch hielten sich die Anleger zurück, wie Händler berichteten. Marktteilnehmer rechnen mehrheitlich mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte. Spannend sei die Frage, wie sich Fed-Chef Jerome Powell zum weiteren geldpolitischen Kurs äußern werde. Der enttäuschend ausgefallene deutsche ifo-Index trat darüber in den Hintergrund.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 11.741 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 19,28 (zuvor: 20,81) Millionen Aktien.

Unterstützung erhielt der Markt von den Schwergewichten Nestle (+1%), Novartis (+0,8%) und Roche (+0,6%).

Unter den Einzelwerten verbuchten Swiss Re erneut kleinere Gewinnmitnahmen, nachdem die Titel am Freitag mit einem kräftigen Plus auf die höheren Ertragsziele des Rückversicherers reagiert hatten. Am Dienstag ging es um 0,7 Prozent nach unten.

Besser als der Markt liefen Logitech, die um 1,2 Prozent vorrückten. Technologiewerte profitierten nach Angaben von Beobachtern allgemein von schwächeren Konjunkturdaten, die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen genährt hätten.

Gesucht waren ferner Richemont (+1,4%). Die Analysten von Stifel hatten ihre Kaufempfehlung für die Aktie bekräftigt.

In der zweiten Reihe gaben Sandoz um 0,7 Prozent nach. Der Generikahersteller hatte ein altes Kartellgerichtsverfahren in den USA mit einem Vergleich abgeschlossen. Das Unternehmen zahlt 275 Millionen Dollar, die aber in den Finanzergebnissen des Jahres schon berücksichtigt seien und keinen Einfluss auf die Prognosen für 2024 und den mittelfristigen Ausblick hätten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2024 11:44 ET (16:44 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.