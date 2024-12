Ethereum Allzeithoch 2024: 3 Gründe für den bullischen Ausblick

Ethereum steht vor einem potenziellen Allzeithoch - noch im Jahr 2024. Einige Faktoren sprechen klar für eine Explosion der zweitgrößten Kryüptowährung, wir haben die wichtigsten Faktoren zusammengefasst.

Ethereum-Whales sorgen für einen Angebotsschock

Ethereum-Whales, also Wallets mit über 100.000 ETH, akkumulieren wie nie zuvor. Laut Santiment besitzen diese Großinvestoren inzwischen 57.35?Prozent des gesamten ETH-Angebots, was etwa 333 Milliarden Dollar entspricht. Im Gegensatz dazu fallen die Bestände der Mid-Tier-Wallets mit 100 bis 100.000 ETH auf ein Rekordtief von 33.46?Prozent. Kleinere Adressen mit unter 100 ETH halten nur noch 9.19?Prozent, so wenig wie zuletzt vor vier Jahren.

https://twitter.com/santimentfeed/status/1868814689657893362

Diese Verteilung zeigt eine massive Konzentration von ETH bei großen Investoren. Ein solcher Angebotsschock entsteht, wenn ein Großteil der verfügbaren Coins langfristig gehalten wird und der Handel somit knapper wird. Gleichzeitig deutet die aggressive Akkumulation der Whales auf Vertrauen in weiteres Preiswachstum hin.

ETF-Zuflüsse befeuern die Nachfrage

Ethereum-Spot-ETFs erleben einen Aufschwung wie nie zuvor. In den letzten sieben Wochen flossen insgesamt 3,7 Milliarden Dollar in Ethereum-Produkte. Besonders BlackRock setzt mit seinem ETF "ETHA" Maßstäbe. Dieser verzeichnete an einem Tag Zuflüsse von 30.7 Millionen Dollar, was das Vertrauen institutioneller Investoren zeigt.

Nur Zuflüsse trotz stabilen Preis, Quelle: https://farside.co.uk/eth/

In der Woche vom 9. bis 13. Dezember erreichten die Ethereum-ETFs einen Rekordwert von 855 Millionen Dollar. Spot-ETFs erleichtern den Zugang zu Ethereum für traditionelle Investoren und ziehen zusätzliches Kapital in den Markt. Diese Nachfrage wirkt sich positiv auf den ETH-Preis aus und verstärkt das bullische Sentiment.

Technische Analyse zeigt klares Aufwärtspotenzial

Auch die technische Analyse zeigt ein klares Bild. Laut CoinCodex liegt der aktuelle ETH-Preis bei 3.949 Dollar. Die Prognosen gehen von einem Anstieg um 11.81?Prozent auf 4.459 Dollar bis Januar 2025 aus.

Die wichtigsten technischen Indikatoren:

50-Tage-SMA : 3.272 Dollar

: 3.272 Dollar 200-Tage-SMA : 3.017 Dollar

: 3.017 Dollar 14-Tage-RSI : 65.60 (bullische Zone)

: 65.60 (bullische Zone) Volatilität: 7.99?Prozent

Die 50-Tage-SMA liegt bei 3.272 Dollar, die 200-Tage-SMA bei 3.017 Dollar. Ethereum hat zudem in den letzten 30 Tagen 15 grüne Tage verzeichnet, was das positive Momentum untermauert.

Vorhersage und technische Daten, Quelle: https://coincodex.com/crypto/ethereum/price-prediction/

Ethereum kombiniert damit einen Angebotsschock durch Whales, eine steigende Nachfrage durch ETFs und ein starkes technisches Setup. Die aktuellen Entwicklungen schaffen die perfekte Grundlage für eine Rallye, die Ethereum in diesem Jahr über das bisherige Allzeithoch von 4.878 Dollar katapultieren könnte. Damit können Anleger bei Ether auf einen Anstieg um 24 Prozent hoffen, was aber den meisten in der aktuellen Marktphase als wenig erscheint. Token wie Pepe Unchained ($PEPU) haben gezeigt, dass mit jungen Coins schnell auch x10 erreichbar sind. Kein Wunder also, dass immer mehr Anleger in den neuen Presale von Wall Street Pepe investieren.

Mit Trading-Signalen und echtem Meme-Style zum Erfolg

Wall Street Pepe ($WEPE) hat sich in kürzester Zeit als eines der erfolgreichsten Presale-Projekte der Kryptoszene etabliert. Innerhalb von nur 13 Tagen konnte das Projekt unglaubliche 28,1 Millionen Dollar einsammeln. Bereits am ersten Tag lag die Summe bei 400.000 US-Dollar, was zeigt, wie stark das Interesse von Anfang an war.

Experten sehen hier Parallelen zu den frühen Erfolgen von Pepe ($PEPE), dem wohl bekanntesten Frosch-Token im Kryptomarkt. Ein Investor, der mit nur 27 Dollar in Pepe investierte, verwandelte seine Einlage in sagenhafte 52 Millionen Dollar - ein 1.900.000-facher Gewinn.

Pepe's kometenhafter Aufstieg, Quelle: https://coinmarketcap.com/currencies/pepe/

Die aktuelle Presale-Phase bietet Anlegern die Möglichkeit, $WEPE zum Tiefpreis von 0.0003647 US-Dollar zu sichern. Angesichts der schnell ausverkauften Runden dürfte dieser Preis nicht mehr lange bestehen. Analysten glauben, dass Wall Street Pepe in der Lage ist, die historischen Gewinne von Pepe ($PEPE) oder Pepe Unchained ($PEPU) zu wiederholen oder sogar zu übertreffen. Während $PEPU fünf Monate benötigte, um 73 Millionen Dollar zu sammeln, hat $WEPE bereits ein Drittel dieser Summe in nur 13 Tagen erreicht.

Neben den potenziellen Gewinnen geht es bei Wall Street Pepe aber auch um die Bewegung dahinter. Das Projekt positioniert sich als Plattform für Kleinanleger, die gemeinsam die Macht der "Whale"-Investoren herausfordern. Die WEPE Army bietet exklusive Handelsstrategien und Insights, um die Gemeinschaft zu stärken. Unterstützt von bekannten Krypto-Plattformen wie 99Bitcoins oder Influencern wie Crypto Gainer (siehe Video oben) gilt $WEPE als eines der besten ICOs des Jahres. Mit einem möglichen Listing auf Tier-1-Börsen wie Binance könnte Wall Street Pepe wäre ein Durchbruch des nächsten Frosches im bullischen Kryptomarkt kaum vermeidbar.

