Bitcoin laut Robert Kiyosaki "nicht nur für Reiche"

Der Bitcoin-Kurs kennt aktuell nur eine Richtung: steil nach oben. Mit einem Wert von rund 107.000 US-Dollar notiert die größte Kryptowährung der Welt so hoch wie nie zuvor. Damit befinden sich natürlich auch die meisten Anleger, die Bitcoin gekauft und bis heute gehalten haben, im Gewinn - viele davon sogar mit massiven Renditen. Doch laut Experten und bekannten Finanzgurus wie Robert Kiyosaki soll das nur der Anfang sein. Der Bestselle-Autor rät erneut dazu, jetzt in Bitcoin zu investieren, unabhängig davon, wie viel Kapital zur Verfügung steht.

"Bitcoin ist für alle"

Robert Kiyosaki ist bekannt für seine kritische Haltung gegenüber Fiatwährungen und deren stetigem Kaufkraftverlust durch Inflation. Mit seinem Buch "Rich Dad, Poor Dad" hat Kiyosaki Millionen von Lesern inspiriert, finanzielle Bildung ernst zu nehmen und Wege zum Vermögensaufbau zu finden. Auf der Plattform X (ehemals Twitter), wo Kiyosaki über 2,6 Millionen Follower hat, rät er einmal mehr dringend zum Kauf von Bitcoin.

https://twitter.com/theRealKiyosaki/status/1868933819275026607

In seinem aktuellen Tweet betont er, dass Bitcoin nicht nur etwas für die Reichen ist. Auch wenn der Kurs bei 107.000 US-Dollar liegt, sei es möglich, bereits mit kleinen Beträgen in Bitcoin zu investieren, da die Kryptowährung in kleinere Einheiten (Satoshis) unterteilt werden kann. Selbst wenige Hundert oder Tausend Dollar könnten langfristig zu erheblichen Gewinnen führen - insbesondere bei den aktuellen Prognosen für die kommenden Jahre.

Langfristiges Potenzial von Bitcoin

Kiyosaki sieht Bitcoin als einen Wertspeicher und Schutz vor Inflation, der dem traditionellen Finanzsystem überlegen ist. Außerdem rät er immer wieder zum Kauf von anderen Rohstoffen wie Gold und Silber. Während Fiatwährungen durch die Geldpolitik der Zentralbanken zunehmend an Wert verlieren, haben Bitcoin und andere Rohstoffe in den letzten Jahren stetig an Kaufkraft gewonnen. Viele Experten prognostizieren, dass der Bitcoin-Kurs in den nächsten Jahren noch deutlich höhere Niveaus erreichen könnte.

Obwohl der Preis für viele Anleger auf den ersten Blick hoch erscheint, empfiehlt Kiyosaki vor allem das regelmäßige Investieren in Bitcoin. Durch einen langfristigen Anlagehorizont könnten Anleger so von einer weiteren Bitcoin-Rallye profitieren, die laut Prognosen noch lange nicht vorbei ist. Das Erreichen der 100.000-Dollar-Marke könnte lediglich der Anfang einer noch größeren Kursbewegung sein, die in den kommenden Jahren Milliarden von Dollar in die Kryptowährung spült. Eine Entwicklung, von der auch Altcoins wie Wall Street Pepe ($WEPE) stark profitieren können.

