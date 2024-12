Die Covestro-Aktie zeigte sich am Handelstag mit einer verhaltenen Entwicklung und notierte im XETRA-Handel bei 57,14 Euro, was einem leichten Rückgang von 0,1 Prozent entspricht. Trotz der positiven Quartalsergebnisse, bei denen das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,17 Euro verzeichnete - eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 0,17 Euro - blieb die erwartete Kursrallye aus. Der Umsatz konnte im abgelaufenen Quartal um knapp ein Prozent auf 3,60 Milliarden Euro gesteigert werden, was die stabile Geschäftsentwicklung unterstreicht.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten allerdings mit einem Verlust von 0,555 Euro je Aktie. Dennoch sehen Analysten mittelfristig Potenzial und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 60,33 Euro an. Bemerkenswert ist auch die Annäherung an das 52-Wochen-Hoch von 58,50 Euro, von dem der aktuelle Kurs lediglich 2,38 Prozent entfernt liegt. Die für das laufende Jahr prognostizierte Dividende von 0,065 Euro signalisiert zudem eine vorsichtige Rückkehr zur Gewinnbeteiligung der Aktionäre.

Anzeige