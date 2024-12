© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Constellation Energy ist einer der größten Stromversorger der USA und Marktführer in der Kernkraft. Die Aktie hat sich in diesem Jahr schon verdoppelt. Eine starke Performance, die sich durchsetzen könnte, so Analysten.Laut BofA Research bietet Constellation Energy (CEG) ein starkes Geschäftsmodell, das von sauberer Grundlaststromerzeugung - vor allem aus Kernenergie - profitiert. Als größter Anbieter von emissionsarmem Strom sei das Unternehmen optimal aufgestellt, um von der steigenden Energienachfrage und einem schrumpfenden Angebot zu profitieren. Analysten sehen in der Kombination aus Nachfragesteigerung, regulativer Klarheit und einem attraktiven Bewertungsniveau entscheidende …