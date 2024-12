Neuartige Solana-Layer-2 Solaxy erzielt 952.678 $ in 72 Stunden mit Presale

Einen erfolgreichen Start legte der neue Vorverkauf der Solana-Layer-2 von Solaxy hin, welcher schon innerhalb der ersten 72 Stunden eine Finanzierungshöhe von 952.678 USD erreichte. Denn die Investoren haben das Potenzial in der Optimierung einer der Top-3-Blockchains erkannt, wie sie die Krypto-Experten von Franklin Templeton bezeichneten.

Solaxy soll jedoch nicht nur die Geschwindigkeit erhöhen und die Kosten zusätzlich für unter anderem Mikrotransaktionen reduzieren. Ebenso sollen somit die fehlgeschlagenen Transaktionen von Solana künftig der Vergangenheit angehören.

Schon jetzt befindet sich der Vorverkauf von Solaxy in der fünften Phase. Derzeit werden die $SOLX-Coins für einen Preis in Höhe von 0,001562 USD angeboten, wobei der Presale mit 0,001 USD begonnen wurde. Sobald das nächste Finanzierungsziel erreicht wurde, wird der Preis erneut ansteigen.

https://twitter.com/SOLAXYTOKEN/status/1868449327607427515

Solaxy ist die Lösung für Solanas Belastungsproblemen durch Erfolg

Die Blockchain von Solana hat über die vergangenen Monate eine zunehmende Nachfrage verzeichnet, wobei sie einzeln betrachtet, sogar die Führung bei der Anzahl der täglich aktiven Wallets und der Transaktionen erreicht hat.

Ein Grund dafür ist die hohe Nachfrage nach den Memecoins, sodass sich die Blockchain zum Favoriten in diesem Bereich entwickelt hat. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die deutlich höheren Kosten und die niedrigere Geschwindigkeit von Ethereum, wohingegen Solana wesentlich attraktivere Konditionen bietet.

Allerdings werden jeden Tag Zehntausende neue Memecoins gestartet, da mit Launchplattformen wie Pump.Fun jeder diese Token schnell entwickeln kann. Dies führte jedoch zu Überlastungsproblemen der Solana-Blockchain.

Solaxy soll jedoch nicht nur diese Chain optimieren, sondern darüber hinaus auch Ethereum. Dabei verbindet das Projekt zwei der beliebtesten und leistungsstärksten Blockchains.

In diesem Zusammenhang positioniert sich Solaxy als die erste Solana-Layer-2, um somit der Zeit weit voraus zu sein. Mithilfe der neuen Technologie soll die Chain hingegen ihr volles Potenzial entfalten und somit für eine hohe Nachfrage sowie steigende Kurse sorgen.

SOLX vereint als Multi-Chain-Coin das Beste von Ethereum und Solana

Solaxy bietet einige entscheidende Vorteile. Denn es ist nicht nur eine weitere Anwendung auf Solana, sondern eine neuartige Anwendungsschicht, die sich neben einer höheren Geschwindigkeit und niedrigeren Gebühren auch die Liquidität und Sicherheit der Ethereum-Blockchain zunutze macht.

Daher vereint Solaxy das Beste von Solana und Ethereum in einem Projekt, um auf diese Weise bisher nie dagewesene Vorteile zu bieten. Somit profitiert es auch von der Etablierung von ETH im Bereich der kommerziellen Web3-Anwendungen, bei denen die Chain führend ist.

Der Multi-Chain-Coin von Solaxy kann auf beiden Blockchains verwendet werden, was den Nutzern eine deutlich größere Flexibilität bietet. Ferner lässt er sich somit auch leichter in andere dApps und Angebote einbinden.

Ethereum hat ebenfalls Belastungsprobleme, welche nach der Umstellung auf den Proof-of-Stake-Konsensmechanismus noch immer vorhanden sind. Daher hat auch die Bedeutung der Layer-2s zugenommen.

Bisher gibt es aber noch keine großen Verbesserungen im Vergleich zu Solana. Die sukzessiven Optimierungen haben zudem dazu geführt, dass die Gebühreneinnahmen der Layer-1 gesunken sind, da mehr Transaktionen über die Skalierungslösungen abgewickelt wurden.

Solana hat in dieser Hinsicht schon deutlich attraktivere Konditionen für die Nutzer zu bieten. Dennoch blieb sie nicht von den Belastungsproblemen verschont. Als Lösung für die beiden Blockchains wurde daher nun Solaxy gestartet.

Spam-Transaktionen von Solana sollen mit Solaxy gelöst werden

Eines der größten Probleme von Solana ist auf die Überlastung zurückzuführen. Der Hauptgrund für diese Entwicklung ist das große Interesse an den Memecoins, was auch zu einem Anstieg der Spam-Transaktionen geführt hat. Diese sind in der Regel auf Bots zurückzuführen, welche über die kürzeste Warteschlange in die Blöcke gelangen wollen. Allerdings wird die Mehrzahl dieser Transaktionen nicht exekutiert.

Viele dieser sind auf die Memecoins zurückzuführen. Ebenso hat das Spiel ORE, welches ein Proof-of-Work-Mining imitiert, um AirDrops zu versenden, für Spam gesorgt. So wurden zeitweise 16 % der gesamten Blockchain nur von diesem Spiel genutzt.

Überdies gibt es eine hohe Anzahl von Fehltransaktionen, wobei es derzeit 25 % von ihnen sind. Dennoch hat sie über die Monate schon etwas abgenommen, da es kürzlich noch 70 % aller Nicht-Abstimmungs-Transaktionen waren.

Als Lösung dafür wurde von den Solana-Entwicklern unter anderem das QUIC-Protokoll entwickelt. Mit dessen Hilfe die Zuverlässigkeit verbessert werden soll. Ebenso wird das nahende Firedancer-Upgrade von Jump Crypto die Transaktionen pro Sekunde verbessern.

Dennoch werden die Verbesserungen wie auch bei Ethereum nicht die Notwendigkeit von Skalierungslösung eliminieren. Schließlich sollen künftig nicht nur Finanztransaktionen, sondern weitere Spiele sowie viele andere Angebote hinzukommen, welche alle zusätzliche Transaktionen verursachen.

Genau an dieser Stelle setzt Solaxy mit seiner Layer-2 an, welche eine schnellere und zuverlässigere Möglichkeit bieten soll.

Solaxy könnte als Layer-2 eine Bewertung von mehr als 1 Mrd. USD erreichen

Einen attraktiven Kryptosektor bilden die Ethereum-Skalierungslösungen. Die führenden Anbieter in diesem Bereich erzielen alle Marktkapitalisierungen von mehr als 1 Mrd. USD., wobei es bei Mantle 4,12 Mrd. USD, bei Arbitrum 4,10 Mrd. USD, bei Optimism 3,22 Mrd. USD und bei Immutable 3,00 Mrd. USD sind.

Die marktführende Position von $SOLX als einzige Solana-Layer-2 positioniert sie hervorragend, damit sie es mit den anderen Skalierungslösungen aufnehmen kann. Daher könnte auch Solaxy eine Bewertung von mehr als 1 Mrd. USD erlangen. Dies lässt sich mithilfe des Multi-Chain-Ansatzes sowie der Kombination von Ethereum und Solana sogar noch einmal leichter erreichen.

Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um eine Brücke zwischen zwei der wertvollsten Blockchains auf dem Kryptomarkt. Ebenso soll es in ein neues Zeitalter führen, welches die hohe Liquidität von Ethereum mit der hohen Effizienz und den geringen Kosten der Solana-Skalierungslösung kombiniert.

Bisher wurde Solaxy nicht an den Kryptobörsen eingeführt, sodass Anleger die Coins noch mit einem Rabatt erwerben können. Somit werden bis zur ersten Notierung bereits die ersten Buchgewinne erzielt.

Die Analysten von 99Bitcoins haben ebenfalls den neuen $SOLX-Coin näher betrachtet. Ihre Meinung ist optimistisch bezüglich, wobei sie nähere Details dazu in dem folgenden Video ab dem Zeitstempel von 5:29 finden.

So können Sie Solaxy im Presale erwerben

Der Kauf der $SOLX-Coins gestaltet sich simpel. So öffnet man zuerst die Website von Solaxy und synchronisiert anschließend eine digitale Geldbörse mit dieser. Danach stehen die Zahlungsmittel BNB, ETH und SOL zur Verfügung. Somit werden einige der führenden Kryptowährungen unterstützt. Ebenso akzeptiert der Presale mit Bankkarten Fiatwährungen.

Eine weitere Möglichkeit bietet die Best Wallet, in welcher der Coin unter "Upcoming Tokens" auf der Home-Seite zu finden ist. Dort können sie auch mit anderen Kryptowährungen zahlen, wenn sie diese zuvor schnell und günstig umwandeln.

Die Altcoinsaison bietet wieder einige vielversprechende Chancen für Investoren. Dabei haben vorwiegend diejenigen mit einem besonderen Nutzen wie Solaxy ein überdurchschnittliches Potenzial. Denn es will die bestehenden Angebote verbessern, um eine breitere Akzeptanz zu ermöglichen.

Für Nutzer, Investoren und Entwickler offeriert Solaxy eine Möglichkeit, um die Vorteile von Solana und Ethereum zu nutzen sowie gleichzeitig deren Grenzen zu überschreiten. Dabei könnte Solaxy der heilige Gral des Blockchain-Trilemmas sein, da es für Sicherheit, Skalierung und Dezentralisierung sorgen will.

Somit können dezentrale Anwendungen leichter erstellt und eingesetzt werden. Aber auch die Interaktionen von ihnen profitieren davon, wobei die Nutzer keinerlei Kompromisse bei der Leistung zu erwarten haben sollen. Daher bietet es auch einen großen Nutzen für den Web3-Markt.

Neue Informationen über Solaxy erhalten Sie über die Telegram-Gruppe und das X-Profil.

Jetzt mehr über Solaxy erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.