An den US-Börsen geht es am Dienstag nach unten. Während der US-Leitindex Dow Jones dem neunten Verlusttag in Folge entgegensteuert, muss auch der Nasdaq 100 nach der Rally vom Vortag Federn lassen. Für den S&P 500 geht es ebenfalls abwärts. Gewinne gibt es hingegen erneut am Kryptomarkt.Rund zwei Stunden vor dem US-Börsenschluss verliert der Dow Jones knapp 0,8 Prozent auf 43.390 Zähler. Damit steuert der US-Leitindex auf den neunten Verlusttag in Folge zu. Für UnitedHealth geht es am Dow-Jones-Ende ...

