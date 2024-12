Los Angeles (ots/PRNewswire) -Julien's Auctions wird 'Celebrating Bob Dylan präsentieren: The Aronowitz Archive, T Bone Burnett, & More' am 18. Januar 2025 in der Musicians Hall of Fame & Museum in Nashville, TN. Die Veranstaltung umfasst 60 Objekte, darunter 50 aus der Sammlung des Journalisten Al Aronowitz.Zu den Highlights gehören zwei Seiten mit drei maschinengeschriebenen Entwürfen des Liedtextes zu 'Mr. Tambourine Man', die auf 400.000 bis 600.000 Dollar geschätzt werden. Ein frühes Ölgemälde von Bob Dylan aus dem Jahr 1968 wird voraussichtlich zwischen 200.000 und 300.000 Dollar einbringen. Zu den weiteren bemerkenswerten Stücken gehören ein Handzettel von Dylans erstem großen Auftritt in der Town Hall in New York City aus dem Jahr 1963, alte Fotos, Originalskizzen und vieles mehr.Im Mittelpunkt der Auktion steht eine einmalige Ionic-Original-CD mit Bob Dylans neuer Studioaufnahme von 'The Times They Are A-Changin' aus dem Jahr 2021, die von dem mit einem Grammy ausgezeichneten Produzenten T Bone Burnett produziert wurde. Dieses einzigartige Stück wird auf 400.000 bis 600.000 Dollar geschätzt und ist nach 'Blowin' In The Wind' im Jahr 2022 der zweite öffentliche Verkauf einer Ionic-Originalaufnahme.Myles Aronowitz, der Sohn von Al Aronowitz, denkt über das Vermächtnis seines Vaters nach: "Mein Vater war ein unglaubliches Bindeglied... Er machte Allen Ginsberg mit Bob Dylan bekannt, Bob Dylan mit den Beatles... Die Kollektion repräsentiert die instinktive Fähigkeit meines Vaters, Größe zu erkennen und sich mit ihr zu verbinden".T Bone Burnett kommentiert die neue Aufnahme: "Bob Dylan 'The Times They Are A-Changin' sechzig Jahre, nachdem er es geschrieben hat, singen zu hören, ist ein bewegendes Erlebnis... dieses Ionic Original ist die definitive Version dieses unauslöschlichen Songs".Eine Sonderausstellung mit Highlights aus der Al Aronowitz-Sammlung wird vom 18. Dezember 2024 bis zum 17. Januar 2025 in der Musicians Hall Of Fame & Museum zu sehen sein. Die Auktion beginnt am 18. Januar um 10.00 Uhr CT in der Musicians Hall of Fame & Museum. Zu den ausgestellten Gegenständen gehören eine von Dylan signierte Mundharmonika, der maschinengeschriebene Originaltext zu 'Mr. Tambourine Man', ein Ölgemälde aus dem Jahr 1968, eine Fender Telecaster, eine verzierte Levi's-Jeansjacke aus dem Film 'Hearts of Fire' von 1987 und vieles mehr.Diese Veranstaltung bietet die einmalige Gelegenheit, seltene Artefakte aus Bob Dylans Karriere und aus dem Archiv von Al Aronowitz zu erwerben.Weitere Informationen und die vollständige Liste der Objekte finden Sie auf der offiziellen Website von Julien's Auctions.mozell@homagepr.comPressekontakt:Mozell Miley-Bailey(646) 653-3105mozell@homagepr.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=8VdgxlISBRkLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2510514/Juliens_Horizontal_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/juliens-auctions-prasentiert-exklusive-bob-dylan-auktion-mit-al-aronowitz-archiv-und-t-bone-burnetts-ionic-originalaufnahme-302334134.htmlOriginal-Content von: Julien's Auctions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177456/5933173