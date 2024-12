PPG LINQ System unterstützt 1.500 Schüler beim Erlernen der Reparaturlackierung von Kraftfahrzeugen

PPG (NYSE: PPG) hat in den vergangenen 15 Monaten 15 Berufsschulen in mehr als zehn Ländern das digitale Ecosystem PPG LINQ für die Reparaturlackierung von Kraftfahrzeugen gespendet. Diese Initiative gehört zu dem $2 Millionenprojekt zur Förderung des Nachwuchses. So will das Unternehmen das Interesse von jungen Talenten wecken, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Reparatur von beschädigten Kraftfahrzeugen ist einer der Bereiche, die einbezogen werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241217974894/de/

Students from Integrovaná strední škola automobilní in Brno, Czechia, one of 15 vocational schools in Europe to receive a donation of the PPG LINQ automotive refinish digital ecosystem as part of the company's commitment to workforce development initiatives. (Photo: Business Wire)

"Wir sehen die Transformation durch Innovation und Digitalisierung im Bildungssektor," sagte Jérôme Zamblera, PPG Vice President, EMEA, Automotive Refinish. "Das PPG LINQ Ecosystem steht für unsere Vision der Modernisierung in der Branche für Kraftfahzeugnachbearbeitung. Wir möchten damit junge Talente anregen, sich für eine Karriere in diesem dynamischen Umfeld zu entscheiden. Unsere Investitionen in Schulen zeigen, wie sehr wir uns darum bemühen, die kommende Generation auf die spannenden Möglichkeiten im Automobilsektor vorzubereiten."

Dank der Spenden können mehr als 1.500 Studierende praktische Erfahrungen mit digitalen Tools sammeln. Dies ist eine gute Vorbereitung für eine Tätigkeit im modernen Refinish für Kraftfahrzeuge, wodurch der Mangel an Fachkräften verringert wird. Außerdem werden Herausforderungen angegangen, die im Bericht der Europäischen Kommission über die Ausbildung an Berufsschulen (Vocational Education and Training VET) benannt werden, 1 beispielsweise limitierter Zugang zu moderner Ausrüstung, Budgetrestriktionen und zu wenig praktische Tätigkeiten.

Das PPG LINQ Ecosystem verbindet, automatisiert und digitalisiert den gesamten Prozess der Reparaturlackierung. Lackierer können mithilfe der verbundenen Hardware, Software und von innovativen Diensten das Verfahren modernisieren. Zu den Tools gehören das System zum Mischen von Farben PPG MOONWALK®, die flexible Farbkamera PPG DIGIMATCH, die Rendering-Software PPG VISUALIZID 3D und PPG LINQ, die Software für die Identifikation von Farben.

"Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit PPG, durch die wir für unser Ausbildungsprogramm fortschrittliche Technologien und Fachwissen nutzen können," sagte Daniel Krarup Jørgensen, Automotive Education Manager bei College360, einer Berufsschule in Silkeborg, Dänemark. "So haben unsere Schüler die Chance, mit einigen der innovativsten Tools zu arbeiten, die sich derzeit auf dem Markt befinden. Dies motiviert hoffentlich mehr junge Menschen, sich für eine Karriere im Refinishing von Automobilen zu entscheiden, wodurch dem Mangel an Fachkräften in der Branche entgegengewirkt wird."

Mehr erfahren Sie über das PPG LINQ System hier: https://ppglinq.com/.

PPG's Engagement für globale Communities und die PPG Stiftung sollen PPG Communities auf der ganzen Welt farbenfroher und heller erscheinen lassen. Wir haben 2023 mehr als $17,5 Millionen investiert und dadurch hunderte von Organisationen in fast 40 Ländern unterstützt. Durch Investitionen in Bildungsprogramme tragen wir dazu bei, die STEM-Innovatoren von morgen in Bereichen wie Beschichtung und Produktion heranzuziehen. Und wir fördern Mitarbeiter von PPG, die sich als Freiwillige für Projekte einsetzen möchten, die ihnen wichtig sind. Mehr erfahren Sie unter: communities.ppg.com.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

Wir bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten täglich daran, die Farben, Beschichtungen und Spezialmaterialien zu entwickeln und zu liefern, denen unsere Kunden seit mehr als 140 Jahren vertrauen. Mit Hingabe und Kreativität beseitigen wir für unsere Kunden die größten Herausforderungen und arbeiten dabei eng mit ihnen zusammen, um voranzukommen. Unser Hauptsitz befindet sich in Pittsburgh und wir sind in mehr als 70 Ländern innovativ tätig. Unser Nettoumsatz belief sich 2023 auf $18,2 Milliarden. Wir betreuen Kunden in den Branchen Bauwesen, Konsumgüter, Industrie, Transport sowie Ersatzteile. Mehr erfahren Sie unter: www.ppg.com.

PPG LINQ, DigiMatch, MagicBox und VisualizID sind Handelsmarken und MoonWalk das PPG Logo sowie We protect and beautify the world sind eingetragene Handelsmarken der PPG Industries Ohio, Inc.

1 "The future of vocational education and training in Europe": https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/5590

KATEGORIE Automotive Refinish

KATEGORIE Community Affairs

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241217974894/de/

Contacts:

PPG Media Contact:

Andrew Wood

Corporate Communications, EMEA

+31 6 5121 6579