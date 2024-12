Wird Bitcoin in den nächsten 2 Wochen noch auf 125.000 US-Dollar steigen?

Der Bitcoin hat heute erneut ein neues Allzeithoch markiert! Obwohl das in den letzten Wochen praktisch regelmäßig geschieht, fühlt sich dennoch jedes neue Allzeithoch wie ein kleiner Grund zum Feiern an. Aktuell liegt das heute markierte Allzeithoch bei 108.268,45 US-Dollar. Gute Voraussetzungen für eine Jahresendrallye. Eigentlich, denn trotz des Anstieges und des neuen Allzeithochs sehen wir heute etwas, was wir in den letzten Wochen schon oft sehen mussten: Der Kurs bricht zwar nach oben aus, wird danach aber direkt wieder abverkauft. Dabei ist der Bitcoin nur einen signifikanten Ausbruch von einem Anstieg auf 125.000 US-Dollar entfernt.

Wird Bitcoin diesen Ausbruch noch rechtzeitig schaffen?

Der Kurs des Bitcoins befindet sich derzeit in einer Range. Diese bildet durch die Trendlinie auf der Ober- und Unterseite eine sogenannte Flagge. Diese ist eine markante Trendfortsetzungsformation. Bei einem Ausbruch durch die Oberseite liegt die statistische Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Anstieg bei über 75 Prozent. Doch obwohl der MACD heute ein Kaufsignal zeigt, hat der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung mit eben jenem Ausbruch offenbar Probleme.

(Der Kurs des Bitcoins befindet sich derzeit in einer Flagge - Quelle: Tradingview.com)

Trotz mehrerer neuer Allzeithochs hat es der Bitcoin bislang nicht geschafft, aus der Flaggenformation auszubrechen. Heute gab es erneut einen Ausbruch, der aber wie der vorherige wieder abverkauft wurde. Das entscheidende Signal wäre ein Schlusskurs über der oberen Trendlinie. Dieser könnte heute durchaus noch erreicht werden. Sollte es diesen Schlusskurs geben, könnte der Bitcoin eine Jahresendrallye starten. In diesem Fall läge das Kursziel bei 125.000 US-Dollar bis zum Jahresende. Sollte der Ausbruch erfolgen, läge allerdings nicht nur das Kursziel für den Bitcoin in einem hohen Bereich, sondern auch das von Crypto All-Stars ($STARS).

Erfahre jetzt mehr über Crypto All-Stars.

Nicht mehr lange! Crypto All-Stars geht in wenigen Tagen an den Start

Crypto All-Stars ist ein neuer Coin, der ein unglaublich starkes ICO hinter sich hat. In dessen Verlauf ist der Coin erst heute auf über 20 Mio. US-Dollar explodiert! Der Grund für den starken Anstieg liegt vor allem darin, dass immer mehr Krypto-Wale stark einkaufen. Das tun sie, um den MemeVault nutzen zu können, das wohl revolutionärste Staking-System, das der Kryptomarkt je hervorgebracht hat. In diesem ist es erstmals möglich, alle großen Meme Coins gemeinsam zu staken. Allerdings benötigen Anleger dafür den $STARS-Token als offiziellen Coin des MemeVaults im Portfolio, was der Grund für die derzeit hohe Nachfrage ist.

Im Initial Coin Offering haben Anleger die einmalige Chance, einen Coin zu kaufen, ehe er offiziell an den Krypto-Börsen gehandelt wird. Daher haben Investoren den großen Vorteil, dass sie oft zu einem günstigen Kurs kaufen können und daher besonders hohes Gewinnpotenzial haben, wenn dieser Coin wirklich steigt. Viele Coins fallen nie wieder auf den Einstiegskurs, und es ist laut Analysten auch bei Crypto All-Stars wahrscheinlich, dass der Coin direkt nach dem Launch stark steigt. Anleger, die dabei sein wollen, haben allerdings nur noch 2 Tage Zeit für ihr Investment.

Investiere noch heute in Crypto Allstars.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.