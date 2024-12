EQS-News: Spark Energy Minerals Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Spark Energy erweitert neu identifizierten Pegmatit-Korridor auf 7,2 km Streichlänge, definiert neue Ziele auf dem Arapaima Lithium-Projekt im brasilianischen Lithium Valley und gibt Unternehmens-Update bekannt



17.12.2024 / 21:34 CET/CEST

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 17. Dezember 2024) - Spark Energy Minerals Inc. (CSE: SPRK) (OTC Pink: SPARF) (FSE: 8PC) ("Spark" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das sich auf die Exploration von Batteriemetallen in Brasiliens prestigeträchtigem Lithium Valley spezialisiert, freut sich, ein Update über die zweite Woche der Erkundungsarbeiten in seinem 64.359 Hektar großen Lithiumprojekt Arapaima in Minas Gerais, Brasilien, bekannt zu geben. Highlights der Erkundungsarbeiten im Lithiumprojekt Arapaima: Im Rahmen der jüngsten, von den Teams 1 und 2 durchgeführten, Arbeiten (Zielgebiete 1, 2 und 3) wurden durch ein großes Erosionsfenster in lateritischen Deckschichtsequenzen zwei neue pegmatithaltige Korridore identifiziert, sowohl nordöstlich als auch südöstlich des ca.1,7 km langen Korridorsegments, das Anfang Dezember erstmals identifiziert wurde. Dies erweitert die Streichlänge um weitere 5,5 km (Abbildung 2).

Inklusive dieser neuen Korridore erstrecken sich die gesamten aussichtsreichen Ziele im Norden (die nun die Ziele 1, 2 und 3 umfassen) über etwa 7,2 km Streichlänge und sind weiterhin offen.

Geologisch gesehen handelt es sich bei den Gebieten um Saprolite mit tief verwitterten (kaolinisierten) schwarzen Turmalin-Aggregaten - zwei Glimmergranite mit Resten von Quarz - die zahlreiche Pegmatit-Adern und -Gänge beherbergen.

Das dritte Team konzentrierte sich in letzter Zeit eher auf regionale Erkundungsfahrten in den großen Zielgebieten 4 und 5 im westlich-zentralen Sektor des Liegenschaftspakets.

Hier gehen die Arbeiten zur Identifizierung, Kartierung und Beprobung verschiedener von Granit umgebener Pegmatitaufschlüsse weiter. Da wir immer mehr Vorkommen und Probenahmepunkte auf unseren geologischen Karten einzeichnen, werden allmählich markante strukturelle Trends sichtbar, die mit geophysikalischen Reaktionen, wie magnetischen und radiometrischen Merkmalen, einhergehen (vor allem Thorium).

Die erste Charge von fast 100 Proben (Gesteinssplitter, Flusssediment, Rinne und Boden) wird für die Übermittlung an das akkreditierte SGS-Labor in Belo Horizonte am 15. Dezember vorbereitet. Die Ergebnisse werden voraussichtlich Mitte Januar vorliegen. Abbildung 1: Die Abbildung zeigt die Lage der geologischen Datenpunkte und der bisher entnommenen Proben im Verhältnis zu den vorrangigen Zielgebieten auf den Liegenschaften des Arapaima-Lithium-Projekts. To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/234202_1f82466e34ffda36_002full.jpg Die Explorationsarbeiten von Spark gingen mit Erkundungskartierungen und Probenahmen weiter, wobei sich zwei Teams nun auf die weitere Evaluierung und der weiteren Verlaufsbestimmung des kürzlich identifizierten markanten Pegmatitkorridors konzentrieren (siehe PM vom 3. Dezember 2024 hier ). Das dritte Team setzte die eher regional ausgerichteten Erkundungskartierungen und Flusssedimentproben fort. Bislang wurden etwa 10 bis 15 % der umfangreichen Liegenschaft von Spark in der Region erkundet, wobei fünf vorrangige Zielgebiete definiert wurden. Insgesamt wurden 130 geologische Punkte beschrieben und 89 Proben entnommen (Abbildung 1).



Abbildung 2: Kürzlich identifizierte und kartierte Pegmatitkorridore mit einer kombinierten Streichenausdehnung von 7,2 km in der nördlichen Hälfte des Lithium-Projekts Arapaima. To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/234202_1f82466e34ffda36_003full.jpg Die weitere Exploration in diesem wichtigen, neu definierten Zielgebiet wird sich auf eine detaillierte Kartierung und Beprobung der stark verwitterten Pegmatitaufschlüsse konzentrieren, mit dem Ziel, die bereits in früheren Regierungsberichten erwähnten potenziellen lithiumhaltigen Mineralien wie Spodumen (Ref. 1 & 2) eindeutig zu identifizieren. Dies stellt für das Team eine Herausforderung in dieser Region dar, in der die tropischen Verwitterungsprozesse Spodumen weitgehend in Smektit-Ton umgewandelt haben dürften, der zuweilen noch Pseudomorphosen der ursprünglichen kristallinen Form von Spodumen aufweisen kann, aber in Probenanalysen nur noch geringe Mengen an Lithium enthält.



Abbildung 3: Ansicht der für die Zielgebiete 4 und 5 typischen, neu identifizierten Pegmatitaufschlüsse



To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/234202_fig3ger.jpg



Abbildung 4: Verwitterter Pegmatit, eingebettet in Zwei-Glimmer-Granit im Zielgebiet 4 To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/234202_1f82466e34ffda36_011full.jpg Jon Hill, Director von Spark Energy Minerals, kommentierte: "Die bisherigen Explorationsergebnisse sind besonders ermutigend: Das Team hat in den ersten Schwerpunktgebieten des Programms erfolgreich zwei von Pegmatiten durchdrungene Glimmergranite identifiziert und bestätigt, die durch Regolith und tertiäre Deckschichten freigelegt sind. Wichtig ist, dass das Team die Ausdehnung dieser Vorkommen weiter umreißen und auf eine bedeutende Streichenlänge von insgesamt 7,2 km erweitern konnte. Eine wichtige Entdeckung bei der Drohnenerkundung waren alte Ausgrabungen, bei denen diese Pegmatite angetroffen wurden. Sobald es auf sichere Weise möglich ist, werden wir zu diesen Ausgrabungsstätten vordringen und sie kartieren und Proben entnehmen. Geophysikalische Daten deuten ebenfalls stark darauf hin, dass die uns interessierende Zone sich unterhalb der Deckschicht wahrscheinlich noch weitläufiger ausdehnt. Auf Grundlage der in den letzten zwei Wochen durchgeführten Arbeiten scheint es nun wahrscheinlich, dass wir mehrere potenzielle Quellpegmatite für lithiumhaltige Minerale wie Spodumen und Lepidolith identifiziert haben, die in den Schwermineral-Flusssedimentproben der Regierung Erwähnung fanden." Programm zur Zielgenerierung: Planung der verbleibenden Erkundung im Dezember 2024 Übermittlung der ersten Probenchargen an das SGS-Labor in Belo Horizonte

Team 1 und 2 fahren mit der Kartierung und Beprobung der kombinierten Zielgebiete mit den drei Pegmatit-Trends (1, 2 und 3) fort und wollen sich Zugang zu den alten Abbaugebieten verschaffen, die beim Drohnenüberflug identifiziert wurden.

Team 3 bewertet die Ausdehnung des Si6-Gebiets in der Liegenschaft von Spark und durchquert die südlichen Blöcke der Liegenschaft, um eine geeignete Strategie für die Entnahme von Flussproben zu bestimmen. Eugene Hodgson, CEO von Spark Energy Minerals, sagte: "Die Erweiterung unseres Pegmatit-Korridors auf 7,2 km Streichlänge beim Lithiumprojekt Arapaima ist ein bedeutender Meilenstein für Spark Energy. Die Identifizierung dieser neuen Ziele bestärkt uns in unserem Glauben an das Potenzial des Projekts im brasilianischen Lithium Valley. Unsere Explorationsteams haben in kurzer Zeit bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Wir sind gespannt auf die Aussichten, die diese Funde uns eröffnen." Verlängerung des Marketingabkommens Darüber hinaus gibt Spark bekannt, dass es seinen bereits bekanntgegebenen Auftrag (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. August 2024) mit der bullVestor Medien GmbH ("bullVestor") und ihrem Geschäftsführer Helmut Pollinger verlängert hat, um bestimmte strategische Planungsdienstleistungen für das Unternehmen zu erbringen. Diese können Investor-Relations-Aktivitäten im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und der Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse umfassen. Das Unternehmen hat den Vertrag mit bullVestor um weitere drei Monate bis zum 30. April 2025 verlängert und dafür eine Barzahlung von 200.000 US-Dollar geleistet. bullVestor und sein Direktor stehen in einem angemessenen Verhältnis zum Unternehmen (nach dem Arm's Length-Prinzip), und nach Kenntnis des Unternehmens besitzt, kontrolliert oder leitet bullVestor keine Wertpapiere des Unternehmens. (bullVestor Medien GmbH; Adresse: Gutenhofen 4 - 4300 St. Valentin; E-Mail: kontakt@bullvestor.at ; Telefon: +43 (0) 7435-44077) Qualifizierte Person: Die in diesem Dokument veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jonathan Victor Hill BSc Hons, FAUSIMM, als Qualifizierte Person gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt. Quelle: "Evaluation of the Lithium Potential in Brasil" - Mid - Jequitinhonha River, North -East Minas Gerais Ministry of Mines and Energy, Secretary of Geology, Mines and Development, the Geological Survey of Brazil promoting mineral research. Technischer Bericht - 2016 Quelle: "Lithium Potential Assessment Project in Brasil" in the Eastern Pegmatite Province of Brasil: the Geological Survey of Brazil promoting mineral research. Technischer Bericht 19 - August 2023 DOI: 10.29396/ITCPRM.2023.19 Über Spark Energy Minerals Inc. Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Batteriemetallen und Mineralien spezialisiert, mit besonderem Schwerpunkt auf umfangreiche Beteiligungen in Brasilien. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Arapaima, das sich über 64.359 Hektar in Brasiliens renommiertem Lithium Valley erstreckt, einer der ergiebigsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region erlangt gerade rapide weltweite Wertschätzung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden, und Brasilien wird dadurch zu einem wichtigen Akteur bei der globalen Energiewende. Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER WEBSITE DES UNTERNEHMENS UNTER

https://sparkenergyminerals.com

E-Mail an: info@sparkenergyminerals.com

Kontakt: Eugene Hodgson, CEO, Tel. +1-778-744-0742 Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Derartige Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen. Ausdrücke wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt", "antizipiert" und ähnliche Begriffe sowie Aussagen zu Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, sind als zukunftsgerichtete Informationen anzusehen und beruhen auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitpunkts derartiger Ergebnisse. Tatsächliche zukünftige Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Diese Mitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens, die Liegenschaft, die Finanzierung und bestimmte Veränderungen des Unternehmens. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/234202 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/234202

