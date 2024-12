NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat es am Dienstag für den Dow Jones Industrial den neunten Schwächetag in Folge gegeben. Anders als in den Tagen zuvor wurde der US-Leitindex aber von den anderen Indexkollegen nach unten begleitet, denn die Nasdaq-Börse legte auf ihrer Rekordrally eine Pause ein. Anleger verspürten eine gewisse Anspannung am Tag vor der nächsten Leitzinsentscheidung.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,61 Prozent tiefer bei 43.449,90 Punkten. Sein Minus nach dem Rekordhoch von Anfang Dezember hat er damit auf 3,6 Prozent ausgeweitet. Der S&P 500 gab am Dienstag um 0,39 Prozent auf 6.050,61 Punkte nach, während der technologielastige Nasdaq 100 0,43 Prozent auf 22.001,08 Punkte verlor. Er behauptete sich knapp über der 22.000-Punkte-Marke, die am Vortag erstmals überschritten wurde.

Im Blickfeld standen am Dienstag Konjunkturdaten, darunter eine überraschend gesunkene US-Industrieproduktion und stärker als erwartet gestiegene Einzelhandelsumsätze. Die Landesbank Helaba sieht in letzterem aber keinen Grund für die US-Notenbank Fed, vom avisierten Zinssenkungskurs abzuweichen. Investoren gehen fest davon aus, dass die Notenbank am Mittwoch ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senkt./tih/men

