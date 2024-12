Peking (ots/PRNewswire) -Im Jahr 2024 wurden in China mehrere intelligente NEVs vorgestellt, von denen viele mit intelligenten Automobil-Lösungen von Huawei ausgestattet sind. Der Voyah Dream MPV der Dongfeng-Marke Voyah ist das erste Fahrzeug mit dem intelligenten Fahrsystem ADS 3.0 von Huawei. Der Deepal L07 von Chang'an Auto nutzt die grundlegenden intelligenten Fahrlösungen von Huawei. Darüber hinaus hat die AVATR-Marke von Chang'an Auto im letzten Monat das neue AVATR 12 veröffentlicht, das weiterhin die Huawei-Komplettlösungen enthält.Im Juli übertrafen die Verkäufe von NEVs in China zum ersten Mal die von benzinbetriebenen Fahrzeugen, was beweist, dass die chinesischen Verbraucher zunehmend an elektrischen, intelligenten Autos interessiert sind. Auf der Grundlage der starken technischen Fähigkeiten von Huawei haben entsprechende Lösungen im Automobilbereich große Aufmerksamkeit erregt.Was das intelligente Fahren betrifft, so wurde das Huawei Advanced Driving System auf die Version 3.0 aktualisiert. Es integriert nun verschiedene Sensoren, darunter Lidars, Kameras und mmWave-Radare. Dieses hochmoderne System, kombiniert mit fortschrittlichen Algorithmen für das intelligente Fahren, erhöht die Sicherheit beim manuellen Fahren, macht das intelligente Fahren komfortabler und vereinfacht das Einparken.Das intelligente Cockpit HarmonyOS ermöglicht es dem Fahrer, Navigation, Fenster, Sitze und andere Funktionen in der Kabine per Sprachbefehl zu steuern. Darüber hinaus konzentriert sich HUAWEI SOUND auf die Verbesserung der Hörwahrnehmung mit Funktionen wie "intelligente Akustik, intelligente Klangfelder und intelligente Atmosphäre".Intelligente Automobiloptik ist eine szenariobasierte Lösung, die optische Kerntechnologien in die Automobilindustrie integriert und die Intelligenz und Konnektivität des Sektors fördert. Derzeit bietet die Branche der intelligenten Automobiloptik innovative Anwendungen wie intelligente Head-up-Displays, intelligente Scheinwerfermodule und virtuelle Bildschirme im Auto. Künftige Entwicklungen können sich auch auf Szenarien wie optische Verbindungen erstrecken.Die Intelligent Digital Vehicle Platform (IDVP) von Huawei basiert auf dem Konzept der serviceorientierten Architektur (SOA) und verfügt über eine stark zentralisierte Hardware-Architektur und eine entkoppelte, mehrschichtige Software-Architektur. Dies ermöglicht es Autoherstellern, softwaredefinierte Fahrzeuge (SDVs) zu realisieren, die den Nutzern hochgradig personalisierte, kontinuierlich aktualisierte Erfahrungen bieten. HUAWEI XMOTION, entwickelt auf der IDVP, bietet eine native domänenübergreifende Zusammenarbeit und ermöglicht eine vollständige Kontrolle der Fahrzeugkarosserie mit sechs Freiheitsgraden für ein sichereres, komfortableres und überlegenes Fahrerlebnis. Das HUAWEI TMS verwendet eine integrierte Wärmepumpen-Systemlösung mit einem selbst entwickelten Neun-Wege-Ventil, das 18 verschiedene Betriebsarten unterstützt.Die intelligente Fahrzeug-Cloud von Huawei bietet ein unvergleichliches Benutzererlebnis mit durchdachten Diensten während des gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs, die Interaktion, Pflege und Sicherheit umfassen. Dazu gehören intelligente Interaktionen mit digitalen Schlüsseln, Fernsteuerung, Fahrtenbüchern, Yunkan und Yunxi sowie proaktive Pflege- und Sicherheitsdienste wie OTA-Upgrades, Fahrzeugkomponentenpflege und Ferndiagnose.Huawei setzt weiterhin auf Kundenorientierung und konzentriert sich auf intelligente Fahrzeugkomponenten, um Intelligenz in jedes Fahrzeug zu bringen. Angesichts der kontinuierlichen Investitionen und Innovationen von Huawei im Bereich der intelligenten Fahrzeuge ist davon auszugehen, dass sich in Zukunft weitere Automobilunternehmen dem Ökosystem von Huawei anschließen werden. Lassen Sie uns gemeinsam eine bessere Zukunft schaffen!Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2581733/HUAWEI_ADS.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/intelligente-automobillosungen-von-huawei-geben-nevs-in-china-einen-schub-302334238.htmlPressekontakt:corpcomm@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114554/5933186