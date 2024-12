Die Zertifikate unterstreichen das Engagement des globalen Spediteurs für Exzellenz und das Ziel der CO2-Neutralität

AIT Worldwide Logistics, ein führender globaler Anbieter von Supply-Chain-Lösungen, gibt stolz bekannt, dass mehr als ein Dutzend seiner Standorte in fünf Ländern Asiens die Zertifizierungen nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 und ISO 14064-3 erhalten haben. Diese weltweit anerkannten Zertifikate unterstreichen das Engagement von AIT für Qualitätsmanagement, Umweltschutz, Arbeitssicherheit und genaue Berichterstattung über Treibhausgasemissionen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241217154665/de/

More than a dozen locations across five countries in AIT's Asian network have achieved four different ISO certifications. (Graphic: Business Wire)

"Dies ist ein Meilenstein für AIT-Asia", sagte Wilson Lee, Senior Vice President von AIT für den asiatisch-pazifischen Raum. "Diese Zertifizierungen zeigen unser unerschütterliches Engagement für operative Exzellenz, nachhaltige Praktiken und die Bereitstellung eines außergewöhnlichen Mehrwerts für unsere Kunden. Ich bin unglaublich stolz auf die harte Arbeit unseres Teams bei der Umsetzung dieser Standards in unseren Betrieben in der gesamten Region."

Die Zertifizierungen spiegeln die Bemühungen von AIT wider, international anerkannte Standards zu erfüllen, die einen gleichbleibend hochwertigen Service (ISO 9001) gewährleisten, die Umweltbelastung durch Initiativen wie alternative Kraftstoffe, Elektrofahrzeugprogramme und Recycling (ISO 14001) minimieren und die Sicherheit der Mitarbeiter (ISO 45001) gewährleisten. Schließlich zeigt ISO 14064-3 das Engagement von AIT, sein Ziel der CO2-Neutralität bis 2035 durch eine verifizierte Bilanzierung der Treibhausgasemissionen zu erreichen.

Lee fügte hinzu, dass diese neuen Zertifizierungen mit den übergreifenden ESG-Standards (Environmental, Social, and Governance) von AIT übereinstimmen, indem sie Abfall und Netzwerkkosten reduzieren und gleichzeitig effektive, zuverlässige Prozesse gewährleisten.

"Zusammen stärken diese Zertifizierungen unser Engagement für Qualität, Nachhaltigkeit und Kundenservice und helfen unseren Kunden gleichzeitig, ihre eigenen ESG-Ziele zu erreichen", sagte er. "Durch die Beibehaltung und Erweiterung dieser Maßstäbe wird AIT weiterhin zuverlässige Logistiklösungen liefern, die weltweit einen bedeutenden Einfluss haben."

Laut Lee umfasste der Zertifizierungsprozess, der im März 2024 begann, umfassende interne und externe Audits, System-Upgrades und Prozessverbesserungen. Alle AIT-Niederlassungen in China, Südkorea, Malaysia, Singapur und Vietnam wurden zertifiziert, mit Ausnahme der beiden neuesten Einrichtungen des Unternehmens in Johor Bahru und Kuala Lumpur, Malaysia, die dem Netzwerk im vergangenen Monat beigetreten sind.

Die von der Hong Kong Certification Services International, Ltd. verliehenen Zertifizierungen sind bis Oktober 2027 gültig.

Mit Blick auf die Zukunft teilte Lee mit, dass das Unternehmen plant, auf diesen Erfolgen aufzubauen, indem es seine Elektrofahrzeug- und Recyclingprogramme auf den gesamten asiatisch-pazifischen Raum ausweitet und die Zertifizierung als zugelassener Wirtschaftsbeteiligter anstrebt, um den Ruf von AIT als vertrauenswürdiger, auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Logistikdienstleister weiter zu stärken.

Über AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics ist ein globaler Spediteur, der Unternehmen beim Wachstum unterstützt, indem er ihnen Zugang zu Märkten in aller Welt verschafft, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Endprodukte verkaufen und/oder beschaffen können. Seit mehr als 40 Jahren setzt das in Chicago ansässige führende Unternehmen für Lieferkettenlösungen auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauenswürdige Partnerschaften in nahezu jeder Branche aufzubauen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobil, Einzelhandel, Energie, Lebensmittel, öffentlicher Sektor, Hightech, Industrie, Life Science und Marineindustrie. Auf der Grundlage einer skalierbaren, benutzerfreundlichen Technologie ermöglicht das flexible Geschäftsmodell von AIT maßgeschneiderte Tür-zu-Tür-Lieferungen auf dem See-, Luft-, Land- und Schienenweg pünktlich und im Rahmen des Budgets. Mit fachkundigen Mitarbeitern an mehr als 150 Standorten in Asien, Europa und Nordamerika bietet AIT auch Zollabfertigung, Lagermanagement und White Glove Services an. Weitere Informationen unter www.aitworldwide.com.

Unsere Mission

Bei AIT suchen wir energisch nach Möglichkeiten, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, indem wir außergewöhnliche weltweite logistische Lösungen bereitstellen und gleichzeitig unsere Mitarbeiter, Partner und Communities mit ganzem Herzen würdigen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241217154665/de/

Contacts:

Matt Sanders

Communications Director

+1 (630) 766-8300

msanders@aitworldwide.com

AIT Worldwide Logistics, Inc.

Global Headquarters

2 Pierce Place, Suite 2100

Itasca, IL 60143

800-669-4AIT (4248)

www.aitworldwide.com