Das Technology Innovation Institute (TII), ein weltweit führendes Zentrum für angewandte Forschung unter dem Advanced Technology Research Council (ATRC) von Abu Dhabi, hat Falcon 3, vorgestellt, die neueste Version seiner Open-Source Large Language Model (LLM)-Reihe. Diese bahnbrechende Veröffentlichung setzt neue Leistungsstandards für kleine LLMs und demokratisiert den Zugang zu fortschrittlicher künstlicher Intelligenz, indem sie das Modell in die Lage versetzt, effizient auf leichten Infrastrukturen, einschließlich Laptops, zu arbeiten. Falcon 3 führt überlegene Argumentations- und verbesserte Feinabstimmungsfähigkeiten ein und macht es so zu einem leistungsfähigeren und benutzerfreundlicheren KI-Modell.

Falcon 3 wurde entwickelt, um den Zugang zu leistungsstarker KI zu demokratisieren, und bietet Modelle, die sowohl leistungsstark als auch effizient sind. Falcon 3 wurde mit 14 Billionen Token trainiert mehr als doppelt so viele wie die 5,5 Billionen seines Vorgängers und zeigt eine überlegene Leistung in verschiedenen Benchmarks. Bemerkenswert ist, dass es zu den weltweit führenden Modellen gehört, die auf einem einzigen Grafikprozessor betrieben werden können. Nach seiner Veröffentlichung erreichte Falcon 3 die Spitzenposition in der globalen LLM-Rangliste von Drittanbietern von Hugging Face und übertraf damit andere Open-Source-Modelle ähnlicher Größe, darunter die Llama-Varianten von Meta. Insbesondere das Modell Falcon 3-10B führt seine Kategorie an und übertrifft alle Modelle mit weniger als 13 Milliarden Parametern.

Seine Exzellenz Faisal Al Bannai, Generalsekretär der ATRC und Berater des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate für strategische Forschung und fortgeschrittene Technologie, sagte: "Die transformative Kraft der KI ist unbestreitbar. Mit der Veröffentlichung der Textmodelle der Falcon-3-Familie leisten wir heute einen Beitrag zur KI-Gemeinschaft, insbesondere zum Open-Source-Sektor. Diese Markteinführung baut auf dem Fundament auf, das wir mit Falcon 2 geschaffen haben, und markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung einer neuen Generation von KI-Modellen. Unser anhaltendes Engagement, dafür zu sorgen, dass diese leistungsstarken Tools für alle und überall zugänglich bleiben, spiegelt unser Engagement für globale Gerechtigkeit und integrative Innovation wider."

Falcon-3-Familie

Die Falcon 3-Serie umfasst vier Modellgrößen: Falcon3-1B, -3B, -7B und -10B. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen wurde besonderes Augenmerk auf eine nahtlose Integration gelegt. Die Modelle sind vollständig kompatibel mit weit verbreiteten APIs (Application Programming Interfaces) und Bibliotheken, was den Integrationsaufwand erheblich reduziert und eine einfache Bedienung gewährleistet. So können die Benutzer letztlich eine Lösung auswählen, die ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Mit seiner außergewöhnlichen Leistung in den Bereichen Schlussfolgerung, Sprachverständnis, Befolgung von Anweisungen, Codegenerierung und mathematische Aufgaben ist Falcon 3 in der Lage, neue Maßstäbe bei den KI-Fähigkeiten zu setzen.

Die Falcon 3-Kleinmodelle verfügen jeweils über eine Base- und eine Instruct-Variante, die jeweils zu den leistungsstärksten der Welt in ihrer Größe gehören. Das Base-Modell ermöglicht generische generative Aufgaben, während das Instruct-Modell eine fein abgestimmte Variante für Konversationsanwendungen ist. Falcon 3 ist auf Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch verfügbar. Falcon 3-Modelle verfügen auch über quantisierte Versionen, die eine optimierte Integration in spezialisierte Architekturen ermöglichen, da sie ressourceneffizient und leichtgewichtig sind und eine schnelle Bereitstellung und Inferenz ermöglichen.

Dr. Najwa Aaraj, CEO von TII, sagte: "Unser Engagement für bahnbrechende Forschung und die Gewinnung von Spitzentalenten hat zur Entwicklung von Falcon 3 geführt. Das Ergebnis ist ein Modell, das unser Streben nach wissenschaftlicher Exzellenz veranschaulicht, eine verbesserte Effizienz bietet und neue Maßstäbe in der KI-Technologie setzt."

Dr. Hakim Hacid, leitender Forscher des AI and Digital Science Research Center (AIDRC) des TII, sagte: "Die KI entwickelt sich schnell weiter, und wir freuen uns, ein aktiver Teil dieser Reise zu sein. Falcon 3 erweitert die Grenzen kleiner LLMs und trägt zur Open-Source-Community bei, indem es Zugang zu einer leistungsfähigeren KI bietet. Wir sind zuversichtlich, dass diese neueste Version eine unbegrenzte Bandbreite an Möglichkeiten eröffnen und enorme Vorteile mit sich bringen wird, indem sie Unternehmen und Einzelpersonen in die Lage versetzt, KI auf eine Weise zu nutzen, die bisher unerreichbar war."

Falcon 3 steht ab sofort auf HuggingFace und unter FalconLLM.TII.ae zum Download zur Verfügung, zusammen mit Details zu den Benchmarks.

TII führt außerdem Falcon Playground ein, eine Testumgebung für Endbenutzer, Programmierer, Coder und Forscher, in der sie Falcon 3 vor der offiziellen Veröffentlichung erkunden können und die Gelegenheit bietet, zu experimentieren und Feedback zu geben.

Falcon 3 ist unter der TII Falcon-Lizenz lizenziert, der freizügigen, auf Apache 2.0 basierenden Softwarelizenz, die eine Richtlinie zur akzeptablen Nutzung enthält, die den verantwortungsvollen Umgang mit KI fördert.

Anfang Januar 2025 wird die Falcon 3-Modellfamilie neue Mitglieder mit Schwerpunkt auf multimodalen Funktionalitäten einführen einschließlich Text-, Bild-, Video- und Sprachmodus.

