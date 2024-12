Bitcoin Kurs Prognose: BTC auf 500.000 $? So könnte es gelingen

Ein leichter Rücksetzer drückt den Bitcoin-Kurs in den letzten 24 Stunden wieder unter 105.000 US-Dollar. Damit summieren sich die Kursverluste in diesem Zeitraum auf rund 2 Prozent. Gewinnmitnahmen folgen auf den nächsten bullischen Impuls, der Bitcoin in den letzten sieben Tagen immer noch um 1,5 Prozent verteuern konnte. Ein neues Allzeithoch wurde erstmals über 108.000 US-Dollar erreicht. Doch mittelfristig winkt noch deutlich mehr Potenzial. So sehen Experten die Chance auf eine 500.000 $-Rallye bei BTC.

Bitcoin auf 500.000 $? Dieser Umstand macht's möglich

Donald Trumps potenzieller Vorstoß, Bitcoin in eine strategische Reserve der USA zu integrieren, könnte ein massiver Katalysator für den Krypto-Markt darstellen. Sollte ein solcher Schritt umgesetzt werden, würde dies nicht nur den Hype um Bitcoin weiter befeuern, sondern auch fundamentale Auswirkungen auf die Marktmechanismen haben. Aufgrund des begrenzten Bitcoin-Angebots und der daraus resultierenden Knappheit könnte die steigende Nachfrage von Staaten zu einem enormen Preisanstieg führen.

Der Bitwise CIO prognostiziert, dass eine solche Entwicklung den Bitcoin-Kurs auf bis zu 500.000 US-Dollar treiben könnte. Dies begründet er mit einem globalen Nachahmungseffekt: Sobald die USA Bitcoin offiziell als strategisches Asset anerkennen, dürften andere Länder gezwungen sein, schnell ebenfalls Bitcoin aufzubauen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten.

US Strategic Reserve could push Bitcoin to $500K because it would force governments all around the world to buy Bitcoin, and we will see a "rip UP" that will make 2024 look docile - Bitwise CIO pic.twitter.com/o6CBOaDTpo - Bitcoin Archive (@BTC_Archive) December 17, 2024

Der FOMO-Effekt wäre unter Staaten ausgeprägt. Insbesondere kleinere Volkswirtschaften könnten sich gezwungen sehen, schnell zu reagieren, um potenziell von den Vorteilen eines frühzeitigen Einstiegs zu profitieren. Solch eine Dynamik würde eine Kettenreaktion auslösen, die den Bitcoin-Markt weltweit revolutioniert.

Die Vorstellung, dass Bitcoin als strategisches Reserve-Asset anerkannt wird, würde seine Position als globales Wertaufbewahrungsmittel und Hedge-Asset erheblich stärken. Dies könnte 2024 und darüber hinaus als Ausgangspunkt für eine umfassende staatliche Adoptionswelle dienen, die den Bitcoin-Kurs in bislang unvorstellbare Höhen treibt - beispielsweise 500.000 US-Dollar nach dem Bitwise-CIO.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.