DJ MÄRKTE ASIEN/Mehrheitlich fester - Nissan und Honda in Fusionsgesprächen

DOW JONES--Mehrheitlich mit Aufschlägen zeigen sich zur Wochenmitte die ostasiatischen Börsen. Vor allem an den chinesischen Aktienmärkten geht es nach oben. Hier stützt ein Agenturbericht, der im späten Handel am Vortag bekannt wurde. Demnach hat sich die chinesische Führung vergangene Woche darauf verständigt, das Haushaltsdefizit im kommenden Jahr auf 4 Prozent des BIP zu erhöhen und damit auf den höchsten Stand seit Bestehen des Landes. Für den Schanghai-Composite geht es um 0,7 Prozent nach oben, der Hang-Seng-Index gewinnt 0,6 Prozent. In Japan steht eine mögliche Fusion zwischen Nissan Motor und Honda Motors im Fokus.

China wird auf dem Nationalen Volkskongress im März wahrscheinlich ein hohes Wachstumsziel und einen Rekord-Fiskalhaushalt für 2025 festlegen, um das Vertrauen der Märkte zu stärken und seine Politik schrittweise auf den Konsum zu verlagern, so die Ökonomen von Morgan Stanley. Chinas jährliches BIP-Wachstumsziel für das Jahr 2025 werde wahrscheinlich bei erhöhten 5 Prozent bleiben, mit einer bescheidenen, um 2 Billionen Yuan erhöhten fiskalischen Expansion und einem offiziellen Defizit von 4 Prozent. Wenn Trumps Zollmaßnahmen kurz nach seiner Amtseinführung wirksam werden sollten, könnte Peking weitere Details zu den Konjunkturmaßnahmen bekannt geben oder sogar das Programm für den Handel mit Konsumgütern vor der Sitzung des Nationalen Volkskongresses im März vorziehen, fügen sie hinzu.

Der Nikkei-225 in Tokio fällt um 0,4 Prozent. Teilnehmer sprechen hier weiter von Zurückhaltung im Vorfeld der Zinsentscheidung der japanischen Notenbank am Donnerstag. Daneben wird die US-Notenbank am Mittwochabend ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Während eine Zinssenkung um 25 Basispunkte der Fed fast vollständig eingepreist ist, herrscht Unsicherheit über den weiteren Zinspfad in den USA. Bei der Bank of Japan hatten zuletzt Berichte Zweifel hinsichtlich der Markterwartung geschürt. Die Notenbank könnte den Leitzins stabil halten, nachdem zuvor auf eine Anhebung des Leitzinses spekuliert worden war.

Im Automobil-Sektor in Tokio haussieren die Aktien von Nissan Motor und Mitsubishi Motors, für die es um 23,7 bzw 19,7 Prozent nach oben geht. Die Aktien von Honda reduzieren sich dagegen um 3,3 Prozent. Honda und Nissan haben erklärt, dass sie eine Fusion prüfen, nachdem sich die Ergebnisse von Nissan verschlechtert haben und beide Autohersteller in China zu kämpfen haben. Lokale Medien berichten zudem, dass auch Mitsubishi Motors mit ins Boot genommen werden könnte.

Die Gespräche zwischen Honda und Nissan, zwei der größten japanischen Autohersteller und langjährige Rivalen, machen deutlich, wie Chinas rasanter Aufstieg auf dem globalen Automarkt die Branche umgestaltet, heißt es. Die Konzerne bestätigten am Mittwoch einen Bericht der Zeitung Nikkei, wonach sie Gespräche über eine Fusion oder eine andere zukünftige Zusammenarbeit führen. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht getroffen worden.

Für den Kospi geht es um 1,2 Prozent nach oben, womit er das stärkste Plus in der Region aufweist. Hier hat der amtierende Präsident Han Duck-soo nach der Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk Yeol wegen des gescheiterten Versuchs, das Militärrecht einzuführen, weiterhin Marktstabilität zugesichert.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.312,90 -0,0% +9,5% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.200,98 -0,4% +17,9% 07:00 Kospi (Seoul) 2.485,23 +1,2% -6,4% 07:00 Schanghai-Comp. 3.385,64 +0,7% +13,8% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.815,30 +0,6% +16,0% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.784,31 -0,4% +17,9% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.601,04 +0,2% +10,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:39 Uhr % YTD EUR/USD 1,0501 +0,1% 1,0495 1,0501 -4,9% EUR/JPY 161,13 +0,1% 161,03 161,78 +3,5% EUR/GBP 0,8268 +0,2% 0,8256 0,8268 -4,7% GBP/USD 1,2701 -0,1% 1,2712 1,2701 -0,2% USD/JPY 153,42 -0,0% 153,45 154,00 +8,9% USD/KRW 1.436,01 +0,0% 1.436,01 1.438,43 +10,6% USD/CNY 7,1858 -0,1% 7,1858 7,1891 +1,2% USD/CNH 7,2914 +0,0% 7,2880 7,2895 +2,0% USD/HKD 7,7696 -0,0% 7,7698 7,7698 -0,5% AUD/USD 0,6311 -0,4% 0,6338 0,6353 -7,3% NZD/USD 0,5733 -0,4% 0,5756 0,5766 -9,3% Bitcoin BTC/USD 103.728,20 -2,2% 106.105,40 107.016,30 +138,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,17 70,08 +0,1% +0,09 +0,3% Brent/ICE 73,26 73,19 +0,1% +0,07 -0,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.644,61 2.646,53 -0,1% -1,93 +28,2% Silber (Spot) 30,38 30,54 -0,5% -0,16 +27,8% Platin (Spot) 940,93 941,75 -0,1% -0,83 -5,2% Kupfer-Future 4,13 4,15 -0,5% -0,02 +4,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/thl

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2024 00:17 ET (05:17 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.