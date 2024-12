Die Apple-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Anstieg von 0,7 Prozent und erreichte damit einen Wert von 252,87 USD an der NASDAQ. Besonders beachtenswert ist das neue 52-Wochen-Hoch von 252,98 USD, das das Wertpapier markierte. Diese positive Entwicklung wird durch solide Fundamentaldaten gestützt: Im vergangenen Quartal konnte Apple seinen Umsatz um 6,07 Prozent auf 94,93 Milliarden USD steigern, wenngleich der Gewinn je Aktie mit 0,97 USD unter dem Vorjahreswert lag. Analysten prognostizieren für das kommende Jahr eine Dividende von 1,03 USD, was das anhaltende Vertrauen in die Geschäftsentwicklung des Technologieriesen unterstreicht.

Zukunftsweisende Produktentwicklung

Für zusätzliche Dynamik sorgen Berichte über innovative Produktentwicklungen bei Apple. Insider-Informationen zufolge arbeitet das Unternehmen an einem revolutionären faltbaren Tablet, das in aufgeklapptem Zustand die Dimensionen zweier iPad Pros erreichen soll. Diese zukunftsweisende Innovation, deren Markteinführung für 2028 geplant ist, könnte Apple einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil verschaffen, wobei die technische Herausforderung in der Entwicklung eines nahtlosen Displays ohne sichtbare Faltstelle liegt.

