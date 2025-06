wO Börsenlounge: Broadcom | Tesla | Adidas - CSPC Pharmaceutical & Nebius gehen steil!

Während die Aktie von Tesla Donnerstag im US-Handel um rund 15 Prozent eingeknickt ist, haben die Papiere von CSPC und Nebius ordentlich Gas gegeben und sind zweistellig in die Höhe gezogen. Rebound von Tesla ausnutzen?Der deutsche Leitindex DAX konnte gestern sein 30. Allzeithoch in diesem Jahr verzeichnen. Doch zum Wochenschluss könnte den Käufern am deutschen Aktienmarkt nun die Puste ausgehen. Heute startete der DAX verhalten in den letzten Handelstag der Woche. In den ersten Handelsminuten verzeichnet er einen Rückgang um 0,2 Prozent auf 24.265 Punkte. Einen Tag zuvor hatte der Index noch bei 24.479 Punkten sein jüngstes Allzeithoch erreicht. Mit nur einem Klick zu ihrem …

Den vollständigen Artikel lesen ...