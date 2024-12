TTC Global freut sich, seine Aufnahme in The Valuable Directory bekannt zu geben, ein renommiertes globales Netzwerk von Experten für Inklusion und Barrierefreiheit. The Valuable Directory ist Teil der Initiative The Valuable 500 und verbindet seine Mitgliedsunternehmen mit erstklassigen Ressourcen und Fachwissen, um Innovation und Inklusion für die 1,3 Milliarden Menschen mit Behinderungen weltweit voranzutreiben.

Die Aufnahme von TTC Global in The Valuable Directory unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Schaffung inklusiver digitaler Erlebnisse. Die von Samantha Dancey geleitete Digital Accessibility Practice von TTC Global bietet umfassende Dienstleistungen, darunter Beratung, Strategieentwicklung, Unterstützung durch das Reifegradmodell für digitale Barrierefreiheit, Barrierefreiheitsaudits, Schulungen, Tool-Implementierung und Designüberprüfungen. So wird sichergestellt, dass Organisationen die höchsten Standards der digitalen Barrierefreiheit erreichen und aufrechterhalten.

"Die Mitgliedschaft in The Valuable Directory unterstreicht die führende Rolle von TTC Global bei der Förderung von Innovationen im Bereich Barrierefreiheit", sagte Thomas Hadorn, Group CEO von TTC Global. "Wir sind stolz darauf, an der Seite anderer Befürworter von Barrierefreiheit zu stehen und sehen der gemeinsamen Entwicklung von Lösungen, die für Unternehmen und Einzelpersonen gleichermaßen einen spürbaren Unterschied machen, erwartungsvoll entgegen."

"Unsere Aufnahme in The Valuable Directory ist ein bedeutender Meilenstein auf unserem Weg, digitale Barrierefreiheit auf globaler Ebene zu fördern", so Dancey. "Wir fühlen uns geehrt, Teil dieser unglaublichen Gemeinschaft zu sein und freuen uns darauf, mit den Partnern und Unternehmen von The Valuable 500 zusammenzuarbeiten, um sinnvolle und nachhaltige Veränderungen zu schaffen."

The Valuable Directory ist eine einzigartige Ressource für die Mitgliedsorganisationen von The Valuable 500 und bietet maßgeschneiderte Expertise zur Unterstützung ihrer Ziele im Bereich der Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Als Mitglied wird TTC Global weiterhin daran arbeiten, Barrierefreiheit in die Kernprozesse von Unternehmen zu integrieren und inklusive digitale Umgebungen weltweit zu fördern.

Weitere Informationen über das Dienstleistungsangebot von TTC Global im Bereich Barrierefreiheit finden Sie unter dem Link accessibility.ttcglobal.com. Erfahren Sie mehr über The Valuable Directory und The Valuable 500 unter dem Link thevaluable500.com.

Über TTC Global

TTC Global, ehemals The Testing Consultancy, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Software-Qualitätsengineering, das Organisationen weltweit dabei unterstützt, die Geschwindigkeit, Qualität und Kosteneffizienz zu steigern und gleichzeitig Risiken zu minimieren. TTC Global wurde im Jahr 2004 in Auckland gegründet und bietet innovative Lösungen, darunter eine spezielle Digital Accessibility Practice, um inklusive digitale Erlebnisse zu fördern. Mit Niederlassungen in Neuseeland, Australien, den USA, Kanada, Europa und dem Nahen Osten sowie strategischen Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen kombiniert TTC Global globale Erkenntnisse mit lokaler Expertise, um die Bereitstellung von Technologien zu transformieren und optimale Ergebnisse zu erzielen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

