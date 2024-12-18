The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.12.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.12.2024
ISIN Name
DE000DK0YNH0 DEKA NK FESTZINS 20/24
DE000DL19TS8 DT.BANK MTH 17/24
DE000A14JYS9 BAD.-WUERTT.LSA 15/24
DE000LB123F4 LBBW GM-FLOATER 18/24
FR0012304459 CREDIT AGRI. 14-24
DE000LB12270 LBBW STUFENZINS 18/24
XS0718502007 PETROBRAS GLOBAL FI.11/26
DE000NLB8E26 NORDLB NACHR.IS.14/24
DE000LB1DU91 LBBW STUFENZINS 17/24
DE000DK0EWB6 DEKA IHS 17/24
DE000HLB5LU9 LB.HESS.THR.CARRARA02W/18
DE000DDA0MH0 DZ BANK IS.A1001
DE000HLB53Q0 LB.HESS.THR.CARRARA12L/23
DE000HLB7A56 LB.HESS.THR.CARRARA12Q/22
DE000HLB7A23 LB.HESS.THR.CARRARA12P/22
DE000HLB53R8 LB.HESS.THR.CARRARA12N/23
DE000HLB53P2 LB.HESS.THR.CARRARA12M/23
DE000DFK0PT4 DZ BANK IS.A1708
DE000LB13FF1 LBBW STUFENZINS 19/24
XS2276741308 EBRD 20/24 MTN
XS2424942451 C.BK SAV.BKS 21/24 MTN
DE000HLB7937 LB.HESS.THR.CARRARA12J/22
DE000HLB7A64 LB.HESS.THR.CARRARA12R/22
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