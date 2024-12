The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.12.2024ISIN NameDE000DK0YNH0 DEKA NK FESTZINS 20/24DE000DL19TS8 DT.BANK MTH 17/24DE000A14JYS9 BAD.-WUERTT.LSA 15/24DE000LB123F4 LBBW GM-FLOATER 18/24FR0012304459 CREDIT AGRI. 14-24DE000LB12270 LBBW STUFENZINS 18/24XS0718502007 PETROBRAS GLOBAL FI.11/26DE000NLB8E26 NORDLB NACHR.IS.14/24DE000LB1DU91 LBBW STUFENZINS 17/24DE000DK0EWB6 DEKA IHS 17/24DE000HLB5LU9 LB.HESS.THR.CARRARA02W/18DE000DDA0MH0 DZ BANK IS.A1001DE000HLB53Q0 LB.HESS.THR.CARRARA12L/23DE000HLB7A56 LB.HESS.THR.CARRARA12Q/22DE000HLB7A23 LB.HESS.THR.CARRARA12P/22DE000HLB53R8 LB.HESS.THR.CARRARA12N/23DE000HLB53P2 LB.HESS.THR.CARRARA12M/23DE000DFK0PT4 DZ BANK IS.A1708DE000LB13FF1 LBBW STUFENZINS 19/24XS2276741308 EBRD 20/24 MTNXS2424942451 C.BK SAV.BKS 21/24 MTNDE000HLB7937 LB.HESS.THR.CARRARA12J/22DE000HLB7A64 LB.HESS.THR.CARRARA12R/22