Bitwise setzt Ausbau des Produktangebots fort: Drittes Staking ETP in diesem Jahr - nach Ethereum und Aptos. Bitwise stärkt Marktposition im Krypto-Anlagenbereich durch Angebot eines weiteren erstklassigen Staking ETP.

Solana - Ein Blockchain-Powerhouse: Solana definiert Geschwindigkeit und Skalierbarkeit im Blockchain-Bereich neu und konkurriert mit Ethereum als führende Plattform für Smart Contracts und NFTs.

18. Dezember 2024, Frankfurt: Bitwise gibt heute den Handelsstart seines neuen Bitwise Solana Staking ETP(Ticker: BSOL, ISIN: DE000A4A59D2) auf Xetra bekannt.





18. Dezember 2024, Frankfurt: Bitwise gibt heute den Handelsstart seines neuen Bitwise Solana Staking ETP(Ticker: BSOL, ISIN: DE000A4A59D2) auf Xetra bekannt. Das börsengehandelte Produkt bietet eine institutionelle Anforderung entsprechendes Total-Return-Engagement in Solanas nativer Kryptowährung SOL. Mit einem innovativen Staking-Mechanismus der darauf abzielt, im Vergleich zu anderen Staking-ETPs deutlich höhere Erträge zu liefern, unterstreicht BSOL die Position von Bitwise als Marktführer im schnell wachsenden Krypto-Asset-Markt.

Solana ist eine im Jahr 2020 eingeführte, hochmoderne Proof-of-Stake-Plattform, die sich schnell eine führende Position im Blockchain-Bereich erarbeitet hat. SOL ist die Kryptowährung der Plattform und sie ist aufgrund der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit von Solana in kurzer Zeit zu einer der fünf größten Kryptowährungen weltweit aufgestiegen. Durch die Nutzung einer monolithischen Single-Layer-Architektur kann Solana bis zu 65.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, was sie zur bevorzugten Plattform für digitale Marktplätze und hochperformante Anwendungen macht.

Performance und Transparenz neu definiert

BSOL ist ein in Deutschland emittiertes, vollständig besichertes ETP, das darauf ausgelegt ist, die höchsten Staking-Renditen, die niedrigsten Gesamtkosten und eine überlegene Performance im Vergleich zu anderen derzeit auf dem Markt befindlichen Solana-Staking-Produkten zu bieten. Als einziges Solana Staking-ETP, das an einer Benchmark - dem Compass Solana Total Return Monthly Index (Bloomberg: SOLTRM, Reuters: .SLTRM) - gemessen wird, bietet es Anlegern einen klaren und transparenten Rahmen zur Beurteilung der Performance. Mit dem Listing auf Deutsche Börse XETRA steht europäischen Anlegern ein kostengünstiges, liquides und transparentes Investmentvehikel für gestaktes SOL zur Verfügung.

"Bei Bitwise bauen wir unsere Produktpalette weiter aus, um Anlegern über hochwertige und sichere Produkte Zugang zu den Chancen der Kryptowelt zu bieten. Solana ist einer der aufstrebenden Stars in diesem Bereich, und wir freuen uns sehr, mit BSOL nach den Ethereum- und Aptos-ETPs vom Februar bzw. November dieses Jahres bereits den dritten Staking-ETP auf den Markt bringen zu können", betont Hunter Horsley, CEO und Mitgründer von Bitwise.

Indem Token-Inhaber ihre Token in einem Proof-of-Stake.

Bitwise verzeichnete im Jahr 2024 ein beträchtliches Wachstum und überschritt kürzlich die Marke von 12 Milliarden US-Dollar an Kundenvermögen. Die Einführung von BSOL ist das zweite Produkt, das nach der Übernahme des führenden Krypto-Asset-Managers ETC Group durch Bitwise im August in Europa eingeführt wurde. Zu den europäischen Angeboten von Bitwise gehören Europas liquidester physisch besicherter Bitcoin-ETP), der 2020 aufgelegt wurde, der kostengünstigste Bitcoin-ETP auf dem Markt), oder der schnell wachsende Bitwise Ethereum Staking ETP), der Anfang des Jahres eingeführt wurde.

Das Unternehmen konzentriert sich nun darauf, das Rebranding seines europäischen Krypto-ETP-Portfolios in den kommenden Monaten abzuschließen und gleichzeitig seine europäische Plattform mit innovativen, institutionellen Krypto-ETPs, darunter BSOL, zu erweitern.

Das Produkt im Überblick

ETP Name Bitwise Solana Staking ETP Primary Ticker BSOL ISIN DE000A4A59DZ WKN A4A59D TER 0.85% p.a. Anlageklasse Digital Assets Strategie Staked SOL Total Return Underlying exposure Staked Solana (SOL) Benchmark Compass Solana Total Return Monthly Index Replikationsmethode Physisch replizierend (Voll-Replikation) Domizil Deutschland Erstnotiz Deutsche Börse XETRA Handelswährungen EUR, USD Emittent Bitwise Europe GmbH

Über Bitwise

Bitwise ist einer der weltweit führenden, auf Kryptowährungen spezialisierten Vermögensverwalter. Tausende von Finanzberatern, Family Offices und institutionellen Anlegern auf der ganzen Welt haben sich mit uns zusammengetan, um die Chancen von Kryptowährungen zu verstehen und zu nutzen. Seit 2017 hat Bitwise eine Erfolgsbilanz bei der Verwaltung einer breiten Palette von Index- und aktiven Lösungen über ETPs, separat verwaltete Konten, Privatfonds und Hedge-Fonds-Strategien aufgestellt - sowohl in den USA als auch in Europa.

In Europa hat Bitwise (ehemals ETC Group) in den vergangenen vier Jahren eine umfangreiche und innovative Reihe von Krypto-ETPs entwickelt, beispielsweise Europas größtes und liquidestes Bitcoin-ETP oder das erste diversifizierte Krypto-Basket-ETP, das einen MSCI Digital Assets-Index nachbildet.

Diese Familie von Krypto-ETPs ist in Deutschland domiziliert und von der BaFin zugelassen. Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Unternehmen aus der traditionellen Finanzbranche zusammen und stellen sicher, dass 100 % der Vermögenswerte sicher und offline (Cold Storage) bei regulierten Verwahrern gelagert werden.

Die europäischen Produkte von Bitwise umfassen ein Portfolio von sorgfältig entwickelten Finanzinstrumenten, die sich nahtlos in jedes professionelle Portfolio integrieren lassen und ein umfassendes Engagement in Kryptowährungen als Anlageklasse bieten. Der Zugang erfolgt unkompliziert über die großen europäischen Börsen, mit primären Notierungen auf Xetra, der liquidesten Börse für den ETF-Handel in Europa. Privatanleger profitieren vom einfachen Zugang über zahlreiche DIY-/Online-Broker in Verbindung mit der robusten und sicheren physischen ETP-Struktur von Bitwise, die eine Rücknahmefunktion beinhaltet. Weitere Informationen finden Sie unter www.bitwiseinvestments.com/eu



