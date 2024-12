Düsseldorf (ots) -Grünwelt Energie sichert sich Goldmedaille als Service-Champion 2024 und erreicht als Energieversorger "HÖCHSTE LOYALITÄT" in der Kundenzufriedenheit.Ein weiteres Erfolgsjahr für Grünwelt Energie: Der Energieversorger wurde als Service-Champion 2024 mit der Goldmedaille ausgezeichnet und zählt außerdem zu den Unternehmen mit der "HÖCHSTEN LOYALITÄT" in der Kundenbindung. Damit unterstreicht Grünwelt nicht nur seine Kompetenz im Bereich nachhaltiger Energieversorgung, sondern auch, dass Service und Kundenorientierung im Mittelpunkt stehen.Die Service-Champions werden jährlich im Rahmen einer Kooperation der überregionalen Tageszeitung WELT und dem Wissenschaftspartner Goethe-Universität Frankfurt am Main ermittelt. Die bundesweite, unabhängige Erhebung durch ServiceValue fußt auf mehr als 2,1 Millionen Kundenurteilen im Jahr 2024. Von über 5000 Unternehmen erhalten 500 Teilnehmer eine Auszeichnung mit einer Gold-, Silber- oder Bronzemedaille.Die langjährige Erfahrung in dieser Branche zahlt sich aus - für Grünwelt und seine Kunden. Die besonders fairen Konditionen und die Preisstabilität über lange Zeiträume von Grünwelt Energie wurden dieses Jahr bereits mit dem Siegel "Preissieger 2024" (https://www.presseportal.de/pm/169782/5919027) honoriert.Höchste Kundenloyalität für Grünwelt EnergieIn einem hart umkämpften Markt wie der Energiebranche zählt Kundenloyalität zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren. Über einen Online-Fragebogen hat ServiceValue im Auftrag der Süddeutschen Zeitung und dem SZ Institut ermittelt, wie Unternehmen in dieser Hinsicht aus unterschiedlichen Branchen bewertet werden.Aus 1.136 Unternehmen werden 281 von ihnen "HOHE LOYALITÄT" bestätigt. Weitere 221 können sich einer "SEHR HOHEN LOYALITÄT" sicher sein und 74, darunter der TÜV-zertifizierte Energieversorger (https://www.presseportal.de/pm/169782/5697922) Grünwelt Energie, erhalten das Prädikat "HÖCHSTE LOYALITÄT".Die doppelte Auszeichnung zeigt: Grünwelt Energie verbindet nachhaltiges Handeln mit exzellentem Service und stärkt so das Vertrauen seiner Kunden.Über GrünweltGrünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Kaarster Unternehmen bietet auch Wärmestrom und verschiedene Gastarife an.Pressekontakt:Grünwelt Wärmestrom GmbHGirmes-Kreuz-Str. 5541564 KaarstDeutschlandhttps://www.gruenwelt.deEmail: info@gruenwelt.netOriginal-Content von: Grünwelt Energie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169782/5933327