Die Deutsche Bank Aktie befindet sich charttechnisch in einer angespannten Lage, nachdem sie am Montag einen Rückschlag von 17,308 Euro auf 16,774 Euro am gestrigen Dienstag verzeichnete. Der Fehlausbruch am Widerstand von 17,01/17,13 Euro hat die kurzfristige Aufwärtsdynamik gebremst und ein bullishes Fehlsignal aktiviert. Dieses deutet auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...