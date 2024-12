Nürnberg (ots) -Ein immowelt Ranking der 10 kostspieligsten Mietwohnungen in Deutschland im Jahr 2024 zeigt:- Exklusivste Wohnung: Apartment in Berlin führt mit monatlicher Kaltmiete von 25.000 Euro das Ranking an- Berlin an der Spitze: Hauptstadt belegt 5 der 10 Spitzenplätze bei den teuersten Mietwohnungen- Luxusmieten bundesweit: Fünfstellige Monatsmieten auch am Tegernsee in Bayern (24.000 Euro), in Köln (18.000 Euro) und Düsseldorf (13.500 Euro)Die Mietpreise in Deutschland haben auch in diesem Jahr Rekordhöhen erreicht. Im Luxussegment wurden stellenweise sogar Monatsmieten im fünfstelligen Bereich verlangt. Das teuerste Apartment des Jahres wurde in Berlin für eine monatliche Kaltmiete von 25.000 Euro angeboten. Das zeigt ein Ranking von immowelt, das die 10 teuersten Mietwohnungen umfasst, die zwischen Januar und November 2024 auf immowelt.de inseriert wurden. Neben luxuriösen Berliner Apartments zählen auch exklusive Wohnungen in Köln, Düsseldorf sowie am Tegernsee bei München zu den Objekten, die nur für absolute Topverdiener erschwinglich sind.Spitzenmieten in BerlinBerlin dominiert das Ranking der teuersten Mietwohnungen mit 5 Objekten in den Top10. Das teuerste Objekt war eine möblierte Luxuswohnung in Charlottenburg-Wilmersdorf: 500 Quadratmeter, 13 Zimmer und eine monatliche Kaltmiete von 25.000 Euro - das entspricht einer Jahresmiete von 300.000 Euro. Ebenfalls in Charlottenburg-Wilmersdorf wurde eine ähnliche Wohnung für 20.000 Euro monatlich vermietet und liegt damit auf Platz 3.Den 5. Platz belegt ein Penthouse in Prenzlauer Berg (https://www.immowelt.de/expose/75005e97-4522-46a5-a31c-e945e898125e?ln=classified_search_results&serp_view=list&search=distributionTypes%3DRent%26estateTypes%3DApartment%26locations%3DAD02DE1%26priceMax%3D30000%26priceMin%3D12000&m=classified_search_results_classified_classified_detail) für 16.500 Euro mit 563 Quadratmetern Wohnfläche sowie 370 Quadratmetern Terrassen und Balkonen. Ein besonderes Highlight ist die 200 Quadratmeter große Dachterrasse mit beheiztem Whirlpool und Rundumblick über Berlin.Ein weiteres Apartment in Charlottenburg-Wilmersdorf mit 365 Quadratmetern wurde für 13.500 Euro im Monat angeboten (Platz 7). In Mitte gab es zudem ein hochpreisiges Objekt mit 230 Quadratmetern Wohnfläche für 13.260 Euro Kaltmiete (Platz 9).Bis zu 18.000 Euro Monatsmiete in KölnNeben Berlin bieten auch die Rheinmetropolen Köln und Düsseldorf besonders exklusive Inserate und sind mit insgesamt vier Wohnungen unter den Top10 der teuersten Mietobjekte 2024 vertreten. Köln, als Medien- und Entertainmentstandort beliebt, zieht viele Prominente und Influencer an. Hier rangiert ein Penthouse mit 260 Quadratmetern und 4 Zimmern in zentraler Lage nahe dem Rheinufer für 18.000 Euro auf Platz 4, gefolgt von zwei vergleichbaren Objekten für 15.000 Euro (Platz 6) und 13.000 Euro (Platz 10).Düsseldorf, bekannt für seine elegante Königsallee, die lebendige Kunstszene und internationale Wirtschaft, bietet auf Platz 7 ein luxuriöses Penthouse direkt auf der Königsallee. (https://www.immowelt.de/expose/274c47ce-d526-4619-8d27-ecaa412ed189?ln=classified_search_results&serp_view=list&search=distributionTypes%3DRent%26estateTypes%3DApartment%26locations%3DAD02DE1%26priceMax%3D30000%26priceMin%3D12000&m=classified_search_results_classified_classified_detail) Die Wohnung mit 540 Quadratmetern erstreckt sich über zwei Etagen und erfüllt mit drei Schlafzimmern, Dachterrasse, Schwimmbad und Einliegerwohnung auch gehobene Wohnträume. Die monatliche Miete beträgt 13.500 Euro, was die Attraktivität und gehobene Ausstattung der Immobilie widerspiegelt.Ruhiger Luxus am bayerischen TegernseeWer es lieber ruhiger und ländlicher mag, der wird auf der Suche nach dem gewissen Wohn-Etwas in Rottach-Egern am Tegernsee fündig - ein beliebter Wohnort der bayerischen Schickeria. Dort können anspruchsvolle Bewohner eine luxuriöse Wohnung in direkter Seelage (https://www.immowelt.de/expose/e5737bbc-aa89-42e2-a80c-41a2d07034cb?ln=classified_search_results&serp_view=list&search=distributionTypes%3DRent%26estateTypes%3DApartment%26locations%3DAD02DE1%26priceMax%3D30000%26priceMin%3D12000&m=classified_search_results_classified_classified_detail) mieten. Das Studio bietet lichtdurchflutete Räume, einen Panoramakamin, einen Wellnessbereich mit Sauna und einen unverbaubaren Seeblick. Für 24.000 Euro im Monat bekommen Mieter 241 Quadratmeter, die sich auf 5 Zimmern verteilen. Mit seiner stolzen Monatsmiete landet das oberbayerische Apartment auf dem 2. Platz.Fotos der Wohnung am Tegernsee für die Presseberichterstattung stehen hier (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2024/Bilder_Tegernsee.zip) (© Andreas Leder Fotografie) zum Download bereit.Bitte beachten Sie, dass die Inserate zum 18. Bitte beachten Sie, dass die Inserate zum 18. Dezember 2024 verlinkt wurden und jederzeit von den Anbietern entfernt werden können. Für die Nutzung der in den Inseraten verwendeten Bilder ist die ausdrückliche Zustimmung des jeweiligen Anbieters erforderlich.Eine Rangliste der teuersten Mietwohnungen steht hier zum Download bereit. (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2024/2024_12_18_Tabellen_Teuerste_Immobilien_Miete.pdf)Berechnungsgrundlage:Datenbasis waren Angebote, die zwischen Januar und November 2024 auf immowelt.de inseriert wurden. Bei den Mietpreisen handelt es sich um Nettokaltmieten bei Neuvermietung. 