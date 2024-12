Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die zuletzt veröffentlichten Stimmungsumfragen haben auf das schwierige Konjunkturumfeld in Deutschland hingewiesen und die EZB in ihrer Absicht wohl bestärkt, die Leitzinsen im kommenden Jahr weiter zu senken, so die Analysten der Helaba.Auch in den USA dürfte der Lockerungskurs nach der heute zu erwartenden Senkung noch nicht beendet sein, wenngleich dort die Konjunktur vergleichsweise solide erscheine. Die gestern veröffentlichten Einzelhandelsumsätze seien gestiegen, die Industrieproduktion habe aber enttäuscht. Zu forcierten Zinssenkungsfantasien sei es weder in den USA noch in der Eurozone gekommen. ...

