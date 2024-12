München (ots) -- Aurelios großer Tag in der Türkei: Beschneidungsfest mit Hindernissen- Silvia besucht Sarah-Jane bei Dreharbeiten in Griechenland- Ab Mittwoch, den 8. Januar 2025, immer mittwochs, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEISilvia besucht ihre Tochter bei den Dreharbeiten zu "Temptation Island VIP", doch mit welchen News wird Sarah-Jane aus der Sendung gehen? Aufregung für Loredana: Ihr Sohn Aurelio feiert sein Beschneidungsfest - ein Event, das in der Türkei fast so groß gefeiert wird wie eine Hochzeit. Doch bis die Wollnys den traditionellen Tanz Halay tanzen können, müssen Loredana und Servet noch einiges organisieren. "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie", ab 8. Januar 2025 immer mittwochs, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.Große Party für den anderthalbjährigen Aurelio: Loredanas und Servets Sohn feiert sein Beschneidungsfest - eine Feier, die in der Türkei so groß zelebriert wird wie eine Hochzeit. Dafür gilt es allerlei zu organisieren. Einladungskarten werden erstellt und persönlich ausgeteilt. Außerdem wollen die Wollnys den traditionellen türkischen Volkstanz Halay lernen. Ob Silvia wohl das Tanzbein schwingt? Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, als die Familie plötzlich eine schockierende Nachricht erreicht: Wenige Tage vor der großen Feier wird ein Familienmitglied in eine Klinik eingeliefert.Spannend bleibt es auch bei Sarah-Jane und ihrem Freund Tinush. Die beiden sind Teilnehmer der Reality-Show "Temptation Island VIP". Loredana und Silvia reisen nach Korfu, um die geliebte Schwester und Tochter nach dem Ende der Produktion in Empfang zu nehmen. Doch wie wird sie das Paar-Experiment verlassen - als Single oder glücklich mit Tinush? Silvia kann es gar nicht abwarten, ihre Tochter wieder in die Arme zu schließen.Baustelle in Ratheim: Schimmel im Badezimmer, Zimmertausch für Cataleya. Silvias Wunsch ist allen Befehl - doch schon bald wird es ihr zu chaotisch und sie steigt lieber in den Flieger nach Ilica. Dort stößt sie das Thema Erziehung an. Ihre Töchter sind aus ihrer Sicht nicht konsequent und streng genug bei der Erziehung der Kinder. Wieso werden die Kids mit einem Präsent belohnt, wenn sie "aufs Töpfchen" gehen?In Deutschland blutet Sarafina derweil das Herz bei dem Gedanken, die Zwillinge Emory und Casey bald in den Kindergarten zu geben."Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" wird von Yellowstone Productions GmbH produziert. Ausstrahlung der neuen Folgen ab 8. Januar 2025, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.Über "Die Wollnys":Silvia Wollny lebt den persönlichen Traum ihrer Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. Für Familienoberhaupt Silvia ist jeder Tag eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Oma ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100927143