Bonn (ots) -Neue Wege beschreitet die bisherige Robert-Janker-Klinik in Bonn. Die Klinik, die zu den bedeutendsten und modernsten Kliniken für Strahlentherapie, diagnostische und interventionelle Radiologie und Neuroradiologie, Radiochirurgie und Palliativmedizin in Deutschland zählt, befindet sich aktuell in einem großen Transformationsprozess und hat sich in diesem Zuge auch einen neuen Namen gegeben. Sie heißt ab sofort WEGE-Klinik, das angeschlossene Medizinische Versorgungszentrum nennt sich WEGE MVZ. Der Name ist Programm, denn WEGE steht für: Wissend. Empathisch. Gemeinsam. Engagiert."Genau diese Werte und Grundsätze sind es, die im täglichen Umgang mit den Patientinnen und Patienten den Unterschied machen. Wir sind hoch innovativ und dabei zutiefst menschlich. Das gilt nicht nur für einzigartige Therapieverfahren, sondern auch für die empathische und vertrauenswürdige Art und Weise, mit der wir uns ganz individuell um unsere Patientinnen und Patienten kümmern", sagt Prof. Dr. med. Pinkawa, der Ärztliche Direktor der WEGE-Klinik und Chefarzt der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie."Ungeachtet der modernsten Technologie, die wir einsetzen: Für uns Therapeuten ist es wichtig, nah an der Perspektive der Patienten zu sein. Wir verstehen uns als Anwälte der Patientinnen und Patienten. Wir erklären ihnen als direkt Betroffenen, aber auch ihren Angehörigen, selbst komplizierte Zusammenhänge verständlich und ziehen sie in unsere Entscheidungen mit ein. Es ist mittlerweile nachgewiesen, dass sich Krebsbehandlungen so effektiver gestalten lassen", ergänzt Prof. Dr. med. Attila Kovács, Chefarzt der Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologie und Neuroradiologie.Dieser ganzheitliche Ansatz erfordert auch die Stärkung des Fachbereichs der Palliativmedizin, den die WEGE-Klinik jetzt mit Dr. med. Henning Cuhls als weiterem Chefarzt deutlich aufgewertet hat. Im ambulanten MVZ hat die WEGE-Klinik mit Prof. Dr. med. Jan Boström und PD Dr. med. Azize Boström weitere international hochgeschätzte Experten in ihren Reihen.Um die Position als führende Fachklinik für die Behandlung von Tumorerkrankungen untermauern und ausbauen zu können, investiert die Mercurius Health Gruppe mittelfristig bis zu 20 Millionen Euro und stattet die WEGE-Klinik mit modernsten Onkologielösungen aus. Der Investitions- und Transformationsprozess in Bonn gilt als Leuchtturmprojekt im europäischen Gesundheitswesen. Die Mercurius Health Group ist einer der europäischen Marktführer für die Entwicklung, den Betrieb und die Unterstützung von Krankenhäusern und Krebszentren.Außergewöhnlich sind folgende Behandlungsmethoden: In der Radioonkologie und Radiochirurgie kann die WEGE-Klinik auf die Kombination aus dem Brainlab ExacTrac Dynamic 2.0 und dem Linearbeschleuniger Elekta Versa HD für die Strahlentherapie setzen und erreicht damit eine bessere Präzision als zuvor. Gerade mal drei Kliniken in Deutschland verfügen über diese innovative Lösung.Auch die überregional aufgestellte und international renommierte Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologie und Neuroradiologie hat ein bedeutendes Technologie-Upgrade erhalten. Sie setzt ein High-End-Spectral-Computertomographen Philips CT 7500 in Kombination mit einem CAS-One IR ein. Dadurch hat die WEGE-Klinik in der Radiologie und Neuroradiologie ein absolutes Alleinstellungsmerkmal.Pressekontakt:WEGE-KlinikVillenstraße 8 - 53129 Bonn - Telefon +49 (0) 228 53060www.wegeklinik.com - info@wegeklinik.comLaura Terzagui, Group Marketing & Communications Directorlaura.terzagui@mercuriushealth.com - www.mercuriushealth.comAgenturkontakt: Jensen media, redaktion@jensen-media.de Telefon 08331/99188-0Original-Content von: WEGE Klinik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177941/5933399