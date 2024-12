Wiesbaden (ots) -Der Verband der Osteopathen Deutschland (VOD) e.V. präsentiert wieder etwas Besonderes: Zu seinem kürzlich veröffentlichten Pixi-Buch "Mias Besuch bei der Osteopathin" gibt es jetzt einen bezaubernden Kurzfilm. Ab sofort ist die animierte Umsetzung der Geschichte auf der Website www.osteopathie.de/pixi kostenfrei verfügbar.Der rund sechsminütige Film erweckt das Pixi-Buch auf kindgerechte Weise zum Leben: Eine freundliche Erzählstimme führt durch Mias Besuch bei der Osteopathin, wo sie nach einem Sturz auf spielerische Weise den ganzheitlichen Ansatz der Osteopathie kennenlernt. Der Film richtet sich nicht nur an Kinder, sondern bietet auch Erwachsenen eine wertvolle Gelegenheit, mehr über Osteopathie zu erfahren."Mit diesem Film möchten wir die Osteopathie einer noch größeren Zielgruppe zugänglich machen", erklärt Prof. Marina Fuhrmann, Vorsitzende des VOD. "Das Projekt verbindet Wissen und Unterhaltung und sensibilisiert bereits die Jüngsten für die Bedeutung ganzheitlicher Gesundheitsansätze." Der Film richtet sich nicht nur an Kinder, sondern auch an Erwachsene, die sich für den osteopathischen Ansatz interessieren.Ein Einblick in das Pixi-Buch:Das Buch, exklusiv für VOD-Mitglieder erhältlich, ist ein liebevoll gestaltetes Werk von Autorin Petra Klose und Illustratorin Anke Evers. Es wurde entwickelt, um auf spielerische Weise die Prinzipien der Osteopathie näherzubringen. Mia entdeckt im Verlauf der Geschichte, dass der Körper ein vernetztes System ist, das als Ganzes betrachtet werden sollte.Mit dem Kurzfilm erweitert der VOD sein Engagement, die Osteopathie in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. Er bietet sowohl Praxen als auch Familien eine wertvolle Ressource, um das Verständnis für diese ganzheitliche Therapieform zu fördern. Den animierten Kurzfilm und weitere Informationen über Osteopathie finden Sie auf der Website unter www.osteopathie.de/pixi.Gut zu wissen:Osteopathie ist eine eigenständige, ganzheitliche Form der Medizin, in der Diagnostik und Behandlung mit den Händen erfolgen. Osteopathie geht dabei den Ursachen von Beschwerden auf den Grund und behandelt den Menschen in seiner Gesamtheit. Osteopathie ist bei vielen Krankheiten sinnvoll und behandelt vorbeugend.Hintergrund:Als erster und mit bundesweit mehr als 6.600 Mitgliedern größter Berufsverband setzt sich der VOD für Patientensicherheit und Verbraucherschutz ein. Der VOD e.V. fordert hierfür eine berufsgesetzliche Regelung und die Schaffung des eigenständigen Berufs des Osteopathen auf qualitativ höchstem Niveau. Er klärt über die Osteopathie auf, informiert sachlich und neutral, fördert Forschungsprojekte und betreibt Qualitätssicherung im Interesse der Patienten. Darüber hinaus vermittelt der VOD hoch qualifizierte Osteopathen. Über 2,5 Millionen Besucher informieren sich jedes Jahr auf osteopathie.de. Fast 100 gesetzliche Krankenkassen bezuschussen Osteopathie.Weitere Informationen:Verband der Osteopathen Deutschland e.V.Wilhelmstraße 4265183 WiesbadenTelefon: 0 611 / 5808975 - 0info@osteopathie.dewww.osteopathie.dewww.osteopathie.de/forsa_2024www.osteopathie.de/pixiPressekontakt:Michaela WehrTel. 0 15 20 / 2 14 71 05presse@osteopathie.deOriginal-Content von: Verband der Osteopathen Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79623/5933397