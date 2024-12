Magnetit-Produktion vorbereitet Fortschritte beim Victory Bore-Projekt

Anzeige / Werbung

Surefire Resources hat bekannt gegeben, dass die Vorbereitungen zur Produktion von Magnetitkonzentrat im Rahmen des Victory Bore-Projekts in vollem Gange sind. Dieses strategische Vorhaben wird als Meilenstein in der Weiterentwicklung eines der weltweit bedeutendsten Vorkommen kritischer Batteriemineralien betrachtet. Das Unternehmen erklärte, dass das Projekt international auf großes Interesse stößt, insbesondere aus Saudi-Arabien, Europa und dem Nahen Osten.

Vorbereitung der Magnetitkonzentrat-Produktion

Laut Surefire Resources wurden im Rahmen des neuen Programms rund 700 Kilogramm Probenmaterial aus der Hauptlagerstätte des Projekts entnommen. Diese Proben wurden zur weiteren Verarbeitung ins Nagrom-Labor in Perth geschickt. Dort werde ein standardisierter Prozess, bestehend aus Mahlen, Brechen und magnetischer Trennung, angewendet, der bereits in der Machbarkeitsstudie von 2023 getestet und validiert worden sei. Das Ziel sei die Gewinnung eines hochwertigen Magnetitkonzentrats, das künftig als Grundlage für die Herstellung von Vanadiumpentoxid, Ferrovanadium und anderen hochwertigen Eisenprodukten dienen könnte.

Kooperationen und logistische Fortschritte

Die geplante Produktion erfolgt in enger Abstimmung mit internationalen Partnern, die technische Evaluierungen durchführen sollen. Zu den Partnern zählen Unternehmen aus der saudischen und europäischen Metallindustrie. Besonders hervorgehoben wird die Zusammenarbeit mit dem saudischen Wirtschaftsministerium sowie dem privaten Konzern Ajlan & Bros., der möglicherweise an der Errichtung eines weiterverarbeitenden Werks in Saudi-Arabien beteiligt sein könnte. Gleichzeitig sicherte sich das Unternehmen logistische Unterstützung durch eine Vereinbarung mit der Mid West Ports Authority, um die Lieferung des Konzentrats über den Hafen Geraldton zu ermöglichen.

Verwendung von Magnetit

Magnetit, ein Eisenoxidmineral, wird in zahlreichen industriellen und technologischen Anwendungen verwendet. Es dient als Rohstoff für die Stahlherstellung und ist in der Metallurgie unverzichtbar. Darüber hinaus spielt Magnetit eine zentrale Rolle in der Produktion von Batterien und erneuerbaren Energietechnologien, insbesondere bei der Herstellung von Energiespeichersystemen. Die hohe Reinheit von Magnetitkonzentrat ist entscheidend für die Weiterverarbeitung zu Vanadiumpentoxid, das unter anderem in Redox-Flow-Batterien zum Einsatz kommt, sowie für die Produktion von Ferrovanadium, einem wichtigen Zusatzstoff für hochfeste Stähle.

Ausblick

Surefire Resources betonte, dass die Ergebnisse der laufenden technischen Evaluierungen durch internationale Partner maßgeblich über den weiteren Verlauf des Projekts entscheiden könnten. Sollten die Partner ihre Zustimmung geben, könnte die Magnetitproduktion zügig starten. Damit würde das Victory Bore-Projekt einen entscheidenden Beitrag zur globalen Versorgung mit kritischen Mineralien leisten.

Enthaltene Werte: AU000000SRN2