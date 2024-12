Vaduz (ots) -Auf Einladung von Martin Frick, Leiter des Amts für Auswärtige Angelegenheiten, besuchte der österreichische Generalsekretär für auswärtige Angelegenheiten, Botschafter Nikolaus Marschik, am 17. Dezember 2024 Liechtenstein. Im Rahmen des Besuchs fand der traditionelle aussenpolitische Dialog zwischen den beiden Aussenministerien statt. Österreich gehört als Nachbarstaat zu den engsten Partnern Liechtensteins.Die jährlichen Treffen bieten eine Plattform, um die ganze Bandbreite der gemeinsamen Beziehungen zwischen Liechtenstein und Österreich zu besprechen. Bei den bilateralen Themen wurde insbesondere eine mögliche verstärkte Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich diskutiert. Daneben fand auch ein Austausch zu EU-Themen sowie zu aktuellen geopolitischen Entwicklungen statt. Dabei kamen insbesondere die gegenwärtigen Situation im Nahen Osten sowie der Krieg in der Ukraine zur Sprache.Die Diskussionen zeigten erneut die Vielfalt der Beziehungen mit Österreich, die sich laufend weiterentwickeln. Die beiden Delegationen besuchten im Anschluss an den inhaltlichen Austausch die Firma Kaiser AG bzw. das österreichische Honorargeneralkonsulat in Schaanwald. Generalsekretär Nikolaus Marschik stattete zudem Regierungsrätin Dominique Hasler einen Höflichkeitsbesuch ab.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportMartin Frick, Leiter, Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 50martin.frick@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100927185