Mehr Sport im Alltag ist und bleibt der beliebteste Neujahrsvorsatz: In einer repräsentativen Umfrage von Statista gaben 55 Prozent der Befragten an, dass sie 2025 mehr Sport treiben möchten. Doch der Weg zu einer langfristigen Fitness-Routine ist oft steinig. Mit über 100 Studios und mehr als 1.000.000 Mitgliedern ist FitX Experte in den Bereichen ganzheitliches Training und Fitness. Der zweitgrößte Fitnessbetreiber Deutschlands gibt Tipps, wie die Motivation über den Januar hinaus anhält und erklärt, warum Sport auch für die psychische Gesundheit wichtig ist - besonders in der dunklen Jahreszeit.Wie gelingt es, den sportlichen Vorsatz wirklich umzusetzen und dabei langfristig dranzubleiben? Besonders wichtig ist es, sich realistische Ziele zu setzen, die zu einem passen. Statt gleich an sieben Tagen pro Woche im Training Vollgas zu geben, ist es effektiver und nachhaltiger, mit drei Trainingseinheiten à 30-60 Minuten zu starten und die Intensität langsam zu steigern. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt Erwachsenen zwischen 18 und 64 Jahren übrigens mindestens 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche. Es muss also nicht immer die Vorbereitung auf einen Marathon sein, besonders kleinere, sportliche Entwicklungen tragen zu einem aktiveren Lebensstil und langfristiger Gesundheit bei.Unterstützung auf dem Weg zur langfristigen FitnessUm die sportlichen Neujahrsvorsätze erfolgreich umzusetzen, können sich FitX-Mitglieder jederzeit Unterstützung von den Profis vor Ort holen. Gerade Fitnesseinsteiger:innen kann ein individueller Trainingsplan dabei helfen, sich nicht zu überfordern und persönliche sowie realistische Ziele zu setzen. Die professionellen Trainer:innen in den Studios berücksichtigen die individuelle Situation und erstellen maßgeschneiderte Trainingspläne. So können die Trainierenden ihre Ziele effektiv verfolgen und sich jederzeit auf kompetente Unterstützung verlassen. Zudem sorgen die 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr geöffneten FitX-Studios in ganz Deutschland dafür, dass Sport problemlos in den Alltag integriert werden kann. Weder das Wetter noch der Schichtdienst sind somit eine Ausrede. Dadurch wird es leichter, Fitness zu einem festen Bestandteil des Alltags zu machen - und der sportliche Neujahrsvorsatz bleibt kein sich jährlich wiederholendes Ziel.Regeneration ist genauso wichtig wie das TrainingOft wird der Fokus ausschließlich auf das Training gelegt - dabei sind Pausen und die damit verbundene Regeneration genauso wichtig für den sportlichen Erfolg. Wer sich ständig zu intensiven Trainingseinheiten zwingt, riskiert eine Überlastung und einen Motivationsverlust. Gerade zu Beginn der neuen Fitness-Routine sollte man auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Anstrengung und Erholung achten. Die richtige Balance sorgt dafür, dass man langfristig motiviert bleibt und Verletzungen oder Erschöpfung vermieden werden. Und wer die Regeneration lieber aktiv gestalten will, kann bei FitX zum Gehen aufs Laufband steigen oder Dehnübungen zur Steigerung der Beweglichkeit durchführen.Erfolge sichtbar machenWer seine Fortschritte im Blick behält, bleibt motiviert. Dies kann durch ein Trainingstagebuch oder das Aufzeichnen von persönlichen Bestleistungen wie zurückgelegten Strecken oder der Steigerung der Gewichte an den Trainingsgeräten geschehen. Auch in der FitX-App können Mitglieder ihr Training dokumentieren und ihre Entwicklung jederzeit nachverfolgen. Wenn man die eigenen Erfolge klar vor Augen hat, stärkt es das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. So bleibt das Ziel auch in herausfordernden Zeiten greifbar. Und wer alleine nicht genug Antrieb hat, um sich zum Training aufzuraffen, der kann sich mit einer Trainingspartnerin oder einem Trainingspartner eine extra Portion Motivation holen. Gemeinsam macht das Training mehr Spaß, es fällt leichter und ist gleichzeitig effektiver, da man sich gegenseitig Feedback geben und auf die richtige Ausführung einer Übung achten kann. Zudem sind Verabredungen - zum Beispiel zu einem gemeinsamen Kursbesuch - verpflichtender. So fällt der Weg in die neue Routine nochmals leichter.Vom "Zwang" zur "Gewohnheit" mit mehr Abwechslung im TrainingDer Einstieg zum Jahresbeginn ist geglückt, die Grundlage für ein regelmäßiges Training gelegt. Doch was tun, wenn die Trainingsroutine ins Stocken gerät? Rückschläge sind normal und gehören zu jeder Entwicklung dazu. Wenn der Gang ins Fitnessstudio einmal ausfällt oder das Training nicht nach Plan verläuft, ist das kein Grund, aufzugeben. Vielmehr ist es eine Gelegenheit, sich neu zu orientieren und an der eigenen Motivation zu arbeiten. Um das zu erreichen sind Abwechslung und Spaß beim Training das A und O.Denn wie in allen Bereichen gilt auch beim Sport: Abwechslung verhindert Langeweile und ermöglicht immer wieder Erfolgserlebnisse. Egal, ob neue Übungsvariationen in den Trainingsplan integriert werden oder ein neuer Kurs getestet wird, der bisher außerhalb der eigentlichen Routine lag - es tut gut, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Abwechslung im Trainingsplan hilft, die Motivation hochzuhalten und sorgt für einen langfristigen Erfolg. Der Schlüssel zu ganzheitlichem Training liegt nicht nur in intensiven Sessions, sondern auch in der Abwechslung, die den Spaß zurück ins Workout bringt.FitX bietet seinen Mitgliedern neben modernen, voll ausgestatteten Fitnessstudios mit sieben Trainingsbereichen auch eine Vielzahl an Kursen, die von engagierten Trainer:innen geleitet werden und Abwechslung in die Fitness-Routine bringen können. In 37 Live-Kursen pro Woche laden die Coaches unter anderem zum Auspowern auf dem Rad bei "tour de x", zur Kräftigung bestimmter Muskelgruppen bei "backworx" oder "body x" sowie zum Entspannen mit Fokus auf Beweglichkeit bei "yogilatix" ein.Psychische Gesundheit durch Sport stärkenGerade in den kalten und dunklen Wintermonaten kann es schwierig sein, sich zum Sport zu motivieren. Doch regelmäßige Bewegung hat, neben der körperlichen Fitness, einen erheblichen Einfluss und positiven Effekt auf die psychische Gesundheit. Sie fördert die Produktion von Endorphinen, den sogenannten "Glückshormonen", hebt die Stimmung und steigert das Wohlbefinden. In Zeiten mit wenig Sonnenlicht haben viele Menschen mit Stimmungstiefs oder dem sogenannten "Winterblues" zu kämpfen. Sport kann dabei helfen, die mentale Gesundheit zu stabilisieren, die innere Balance zu finden und sogar psychischen Erkrankungen wie einem Burnout vorzubeugen. Bewegung trägt zu einer besseren Stressbewältigung und einem insgesamt positiveren Lebensgefühl bei. Durch die verschiedenen Trainingsbereiche ist bei FitX für jede:n das passende Angebot dabei: Ob Kraft- oder Ausdauerübungen, funktionelles Training in der "Turnecke" oder die abwechslungsreichen Kurse - die Studios bieten vielfältige Möglichkeiten, um Körper und Geist in Einklang zu bringen.Fitness - mehr als ein flüchtiger Trend"Der Januar ist erfahrungsgemäß der stärkste Monat des Jahres, mit deutlich mehr Neuanmeldungen und einer intensiveren Trainingsbereitschaft unserer Bestandsmitglieder", sagt Markus Vancraeyenest, CEO der FitX Holding SE. Er blickt der höheren Auslastung auf den Trainingsflächen zum Jahreswechsel positiv entgegen: "Wir freuen uns über jede:n, der oder die sich dazu entscheidet, aktiv zu werden und etwas für die eigene Gesundheit zu tun - unabhängig vom Trainingslevel oder -ziel." Ende 2023 verzeichnete die Fitnessbranche in Deutschland 11,3 Millionen Mitglieder und konnte damit erneut auf ein Wachstum von rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückblicken. Damit liegt der Fitnesssport weiter mit deutlichem Abstand auf Platz 1 der mitgliederstärksten Sportarten Deutschlands. "Der immer weiterwachsende Fitnessmarkt zeigt, dass der Wunsch nach Bewegung, Gesundheit und Fitness ein langfristiger Trend ist, der über den Beginn des neuen Jahres hinaus anhält", so Vancraeyenest.